Si sta formando l'ennesima coppia ad Amici 21? Secondo le insinuazioni che ha fatto Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata andata in onda, potrebbe esserci qualcosa tra Alex e la new entry Cosmary. Come hanno notato alcuni attenti fan del talent show, il cantante potrebbe essere tornato single proprio dopo che è stato reso pubblico il suo timido avvicinamento alla ballerina. La fidanzata Chiara infatti, su Instagram, ha tolto il "follow" e le storie in evidenza che aveva con l'allievo, gesto da lui ricambiato.

Tormenti d'amore per i protagonisti di Amici

Maria De Filippi, dopo aver reso pubblico l'amore sbocciato tra Albe e Serena, Sissi e Dario, ha spostato l'attenzione su altri due allievi della ventunesima edizione.

Durante la puntata che è andata in onda domenica 12 dicembre è stato mostrato un filmato che dimostrerebbe un avvicinamento tra altri due ragazzi del cast. Alex, infatti, ha accolto con gentilezza e sorrisi Cosmary, la ballerina che ha preso il posto di Virginia poco più di una settimana fa.

Il cantante non si è espresso su questo Gossip, ma molti fan si sono chiesti come abbia reagito la sua fidanzata alle scene tratte dalla convivenza in casetta, quelle in cui sembrava esserci feeling tra lui e la danzatrice.

Il protagonista del talent show ha iniziato l'avventura televisiva con il cuore impegnato, legato a una coetanea di nome Chiara, e i telespettatori più curiosi ne sono stati sempre a conoscenza.

Gelo social tra il cantante di Amici e la fidanzata

Dopo che su Canale 5 è stato mostrato il video dei primi approcci che Alex e Cosmary hanno avuto nella casetta di Amici, sui social network è accaduto qualcosa di inaspettato.

Come raccontano i siti di gossip, domenica sera la fidanzata dell'allievo ha deciso di cancellarlo dal suo profilo Instagram: dall'account di Chiara, infatti, sono sparite le foto e le storie in evidenza con Rina.

La compagna del protagonista del talent show, inoltre, l'ha "unfollowato" per prendere forse definitivamente le distanze da lui e da quello che sta accadendo davanti alle telecamere con la ballerina del team Celentano.

I fan fanno sapere che anche Alex ha smesso di seguire Chiara sul web e che abbia cominciato a tenere d'occhio Cosmary (gesto ricambiato dalla giovane). Una teoria piuttosto accreditata, però, sostiene che Chiara potrebbe aver bloccato il ragazzo dopo gli ultimi accadimenti, tant'è che dal suo account sono spariti tutti i "like" e i commenti che l'artista le aveva lasciato in passato (quindi o lui ha cancellato tutti i "mi piace" uno a uno, oppure lei l'ha bloccato).

I commenti degli spettatori di Amici

Questo gossip sta impazzando tra i fan di Amici (esattamente come è successo quando l'ex di Sissi ha spoilerato il suo flirt in corso con Dario, cominciato a suo discapito), tant'è che sono moltissimi i commenti che stanno circolando su questa vicenda ancora tutta da chiarire.

"Sto volando altissimo. La fidanzata di Alex ha tolto la cartella in evidenza che aveva con lui e non si seguono più", "Aiuto, lui l'ha unfollowata e lei ha tolto le storie in evidenza", questi sono solo alcuni dei pensieri che i telespettatori hanno espresso sulla rottura che sarebbe la conseguenza di un presunto flirt in corso tra il cantante e Cosmary.

Un utente, inoltre, ha ricordato che il programma di Maria De Filippi non porta molta fortuna agli amori nati prima dell'ingresso in casetta: "Albe è entrato fidanzato e si è mollato, Sissi anche e si è lasciata, ora è il turno di Alex. Ma che ambiente c'è lì? Se ci fosse la diretta 24 ore su 24 farebbero più ascolti del GF Vip".