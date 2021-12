A circa una settimana di distanza dal Gossip che ha impazzato sul web, gli autori di Amici 21 hanno confermato che un'allieva della scuola ha lasciato il fidanzato per legarsi a un compagno di classe. Sissi, infatti, non nasconde più ciò che prova per Dario, il ballerino 17enne per il quale ha deciso di mettere fine alla sua storia d'amore di circa un anno.

È amore tra due protagonisti di Amici

Il gossip circolava da un po' di giorni e nella puntata di giovedì 2 dicembre ha trovato conferma nella puntata di Amici andata in onda su Canale 5: tra Sissi e Dario sta nascendo qualcosa.

Di recente, infatti, i siti di informazione si sono occupati della vita privata della cantante che, spiazzando fan e curiosi, ha deciso di lasciare il fidanzato perché "presa" da un'altra persona che ha conosciuto nella scuola più famosa d'Italia.

Il daytime del talent-show, infatti, ha aggiornato i telespettatori del fatto che l'allieva del team Cuccarini ha vissuto un periodo di forte indecisione prima di cedere alla corte del ballerino.

Come ha raccontato il suo ex sui social network, la ragazza era fidanzata da un anno, ma non appena si è imbattuta nel danzatore della squadra di Veronica Peparini ha iniziato ad avere dubbi sulla relazione e su quello che vuole veramente.

Affinità tra la cantante e il ballerino di Amici

Il daytime di Amici andato in onda il 2 dicembre ha mostrato i vari passaggi che hanno portato alla formazione di un'altra coppia.

Sissi e Dario sono stati vicini in amicizia per circa un mese, ma a un certo punto il giovane ha deciso di allontanarsi dalla compagna di classe perché in lui stava crescendo un interesse più profondo.

A Luigi, che gli ha consigliato di stare vicino alla cantante anche solo come amico, il 17enne ha risposto: "Non riesco è più forte di me. La guardo seduta al piano e mi viene di abbracciarla. L'altro giorno sono dovuto andare via".

Sissi, dal canto suo, si è detta parecchio dispiaciuta del distacco di Dario, tant'è che dopo poco tempo si è fatta coraggio e ha preso una decisione importante e molto chiacchierata sia dentro che fuori la scuola.

Il messaggio dell'ex accende i fan di Amici

La puntata di Amici in cui si è parlato di Dario e Sissi si è conclusa con un interessante aggiornamento sulla "coppia": dopo un mese di riflessione e dubbi, la cantante ha deciso di mettere fine alla sua relazione e iniziare un rapporto più che amichevole col compagno di classe.

A conferma di ciò c'è il messaggio social che l'ormai ex fidanzato della ragazza ha scritto di recente per informare fan e curiosi del fatto che la loro storia sia finita a causa di un "terzo incomodo": "Ve lo do io il gossip: mi ha lasciato via chiamata cellulare, dopo un anno, inventandosi scuse, quando la verità è semplicemente che le piace quello", ha tuonato il giovane che fino a poco tempo fa era legato a Sissi.

Anche se non ha fatto il nome di Dario è palese che il "quello" fosse riferito a lui, tant'è che nel daytime del 2 dicembre è stata confermata questa simpatia con immagini inequivocabili.

La 22enne ha scelto di frequentare l'allievo del team Peparini nonostante mille perplessità, in primis quella dell'età. Il danzatore, infatti, ha 17 anni, ma a detta di molti compagni di classe è molto più maturo della maggior parte dei suoi coetanei e questa è un'altra delle cose che hanno fatto perdere la testa alla cantautrice.

Fino a pochi giorni fa si vociferava che potesse essere Alex il ragazzo che si è "intromesso" tra Sissi e il suo ex, ma nelle ultime ore questa ipotesi è stata smentita dagli addetti ai lavori.