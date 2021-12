Colpo di scena nel corso delle puntate di Love is in the air in programma prossimamente in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della Serie TV con l'attrice Hande Erçel narrano che Aydan Bolat inizierà ad avere sempre più dubbi sulla vera identità del padre di suo figlio Serkan, soprattutto quando verrà a sapere che Kemal soffre di un'allergia alle fragole come suo figlio.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan scopre che la madre ha una relazione da più di cinque anni

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le puntate della seconda stagione, raccontano che Serkan scoprirà della storia d'amore tra la madre e Kemal.

Tutto avrà inizio quando l'architetto ed Eda parteciperanno a una terapia di gruppo per riuscire a trovare un equilibro per crescere insieme la loro figlia Kiraz. La psicoterapeuta, a questo punto, consiglierà a tutti i partecipanti di essere sinceri.

In questo modo Seyfi non se la sentirà più di raccontare bugie, tanto da rivelare che Aydan ha una relazione da più di cinque anni con Kemal, senza pensare alle conseguenze.

Ovviamente Serkan si indispettirà davanti alle bugie raccontate dalla madre, tanto da non poter più concentrarsi sulla faccenda famigliare. Mentre accadrà tutto ciò Kiraz mangerà inavvertitamente una merendina alla fragola che le procurerà uno choc anafilattico: Eda e Serkan porteranno la bimba di cors in ospedale.

Aydan crede che Serkan non sia il figlio di Alptekin

Nelle puntate della seconda stagione di Love is in the air, Kemal raggiunto dalla notizia di Kiraz si precipiterà in clinica, dove troverà Aydan in attesa di notizie della nipotina. Qui la signora Bolat scoprirà con sgomento che anche il suo primo amore presenta un'allergia delle fragole.

Un dettaglio che terrorizzerà la donna, visto che anche Serkan ha la medesima allergia e la donna, trent'anni prima, ha trascorso una notte d'amore proprio con Kemal.

Seyfi, a questo punto, aiuterà Aydan a mettere insieme tutti i tasselli del puzzle, tanto da credere che Serkan non sia il figlio di Alptekin (Mark Somers), ma di Kemal.

Kemal si trasferisce a vivere dalla signora Bolat

Nel frattempo Kemal deciderà di trasferirsi a vivere da Aydan, dopo che era stato sbattuto fuori di casa quando Serkan aveva annullato il suo viaggio in America. In questa circostanza la signora Bolat chiederà al fidanzato se gli sarebbe piaciuto diventare padre, un atteggiamento, quello della nonna di Kiraz che diventerà sempre più strano, tanto da far insospettire Kemal sempre di più.

In attesa di sapere come evolverà questa storyline, si ricorda che la seconda stagione di Love is in the air va in onda da lunedì al venerdì su Canale 5.