Luca D'Alessio (in arte Lda) torna protagonista del daytime di Amici, stavolta per la sua vicinanza alla compagna di studio nella classe canto Elena Manuele. La new-entry nella scuola, nonché allieva come lui di Rudy Zerbi, aveva avuto modo di conoscere il 18enne ai casting del talent. Poi le loro strade si erano divise, ma da quando si sono ritrovati nella scuola i due sembrano molto vicini.

In un recente dialogo Elena ha stuzzicato Luca, dicendosi certa di essergli mancata. Lui, seppur non disdegnando le sue attenzioni, la frena tra il serio e il faceto, parlando di loro in termini di amicizia.

Amici, Luca e Elena sempre più vicini

Nel daytime di Amici 21 in corso, andato in onda il 1° dicembre, LDA e Elena Manuele appaiono particolarmente vicini in un dialogo che li vede protagonisti nella casetta dei concorrenti in corsa al talent.

Mentre si trovano distesi sullo stesso letto, Elena canticchia l'inedito disco d'oro di Luca, ossia "Perché amiamo quello che fa male". Quasi a voler provocare una reazione del collega. E Luca sembra non disdegnare la vicinanza di Elena, tanto da confidarle di aver espresso il desidero alla redazione del talent di farla entrare nella scuola: "Anche se scherzavo, quando lo dicevo. Ti voglio bene e penso che sia brava. Resta un bene in amicizia, siamo amici ad Amici".

Ma alla ragazza sembra non andare giù che Luca parli del loro rapporto in termini di amicizia. O almeno questo si palesa dalla sua reazione contrariata: "Ma perché sottolineare che siamo amici?".

Ritrovatisi a fumare insieme nel giardino della casetta, Luca ironizza sull'onnipresenza di Elena: "Che coincidenza, ogni volta che esco a fumare ci sei anche tu".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lei dice: "Ti ricordo che questa è la mia stanza". Poi Luca prosegue: "Non so perché penso che tu pensi che io sia st....o. Non lo sono, forse sono un tipo strano".

I due paiono molto vicini

Nelle scorse ore Elena è tornata a stuzzicare Luca con tanto di piccoli baci: "Ti mancavo troppo e sei tornato, non ci fare troppo l'abitudine che te sei pericoloso" .

Ma il figlio di Gigi D'Alessio la frena, rimarcando la loro amicizia: "Finché restano baci sulla guancia sono in amicizia". Parole a cui Elena ribatte: "E rimarranno questi infatti...se ti manco troppo non tornare! Resisti Luca, resistimi".

Nel frattempo il tira e molla di cui sono protagonisti i due giovani nella scuola di Canale 5 divide il pubblico. Così come emerge da alcuni commenti sulla pagina Instagram di Amici: qualcuno scrive "La storiella scontata", mentre qualcun altro aggiunge: "Sono più belli delle coppie di Uomini e donne".