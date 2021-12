LDA è finito in preda ad una crisi ad Amici, sentendosi vittima dell'eterno conflitto tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

Uno scontro che ha superato ogni limite, per il 18enne, nella nuova puntata di Amici, con la voce Rds che si è rifiutata di giudicarlo alla seconda esibizione del compito in inglese, da lei assegnato. La maestra ha ritenuto opportuno non dare ulteriore visibilità al figlio di Gigi D'Alessio, dal momento che lui aveva presentato lo stesso brano nella puntata precedente in una versione personale, dicendosi poi disponibile per un confronto con Luca post-puntata.

Un'offerta che però Zerbi ha contestato, tanto da lanciare una minaccia al pupillo. E nel mezzo dei dubbi maturati nel daytime, Luca ha alla fine fatto la sua scelta.

Zerbi avvisa LDA

Il rinnovato daytime settimanale di Amici 21, andato in onda il 29 novembre 2021 su Canale 5, ha focalizzato l'attenzione del pubblico sull'ultimatum che Rudy Zerbi ha lanciato nell'11^ puntata del talent a LDA. “Se LDA vede la Pettinelli io gli sospendo la maglia”, ha minacciato Rudy a fronte della scelta di Anna di non giudicare in puntata la seconda performance di LDA sulla cover di It's oh so quiet, al netto delle barre in italiano, che il giovane aveva presentato nell'esibizione alla decima puntata.

LDA in crisi ad Amici

Con l'ultimatum riservato al 18enne, come emerge nel daytime di Amici 21, Rudy Zerbi ha messo in difficoltà LDA che, una volta tornato alla casetta dei talenti, ha lamentato di sentirsi tra due fuochi, nel mezzo delle polemiche tra i professori.

"Non trovo più Luca", ha fatto sapere il cantante di Quello che fa male in uno sfogo condiviso con i compagni di studio, palesando una nuova crisi personale e artistica.

E una volta incalzato da Maria De Filippi, rispetto all'invito di Anna Pettinelli ad un giudizio in sala-studio post-puntata, il giovane ha alla fine fatto la sua scelta.

Amici 21, LDA fedele a Rudy Zerbi

La scelta di LDA, alla fine, è stata quella di non tradire il talent scout, Rudy Zerbi. "Scelgo di non andare da Anna Pettinelli, perché già so di non piacerle.

Se ha qualcosa da dirmi, me lo dice in puntata davanti a tutti".

Insomma, sembra chiaro che Rudy e Luca D'Alessio si sarebbero aspettati delle ennesime critiche in negativo - dal punto di vista musicale - direttamente in puntata. Nel frattempo, la scelta del 18enne riceve il consenso del pubblico, tra gli utenti attivi sui social, che la ritengono onesta, sensata e coerente.

"Lite tra i prof e ci vanno di mezzo i ragazzi", "Lda ha vinto il disco d'oro. Lda è bravissimo e non merita di finire in mezzo alle liti dei prof. Lasciate stare i ragazzi. Forza Lda", si legge tra gli altri commenti rilasciati dagli utenti sulla pagina Instagram di Amici.

Che Anna Pettinelli abbia in realtà in serbo per LDA delle nuove critiche? Staremo a vedere cosa accadrà, seguendo Amici 21.