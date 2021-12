Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e le anticipazioni riguardanti la messa in onda del talent show di Maria De Filippi rivelano che questa domenica 19 dicembre andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano su Canale 5. In queste ore emergono anche dei retroscena legati alla nuova registrazione e a quello che è successo durante il momento delle pause pubblicitarie. Occhi puntati in primis sulle coppie di questa edizione, come nel caso di Sissi e Dario che si sono lasciati andare ad un bacio.

Sissi e Dario si baciano: retroscena Amici 21 del 19 dicembre

Nel dettaglio, stando ai retroscena svelati sui social dalle "talpe" che hanno avuto modo di prendere parte alla registrazione di questa nuova puntata di Amici 21 in programma domenica pomeriggio su Canale 5, tra Sissi e Dario ci sono stati dei momenti di complicità durante le pause pubblicitarie.

In particolar modo, i due allievi di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, si sono lasciati andare ad un vero e proprio bacio durante il break pubblicitario che c'è stato nel bel mezzo delle riprese.

In questo modo, quindi, Dario e Sissi hanno confermato di essere una nuova coppia che è nata quest'anno tra i banchi della scuola di Amici 21.

Assenti Mattia e Christian: non hanno partecipato alla registrazione di Amici 21

E poi ancora, sempre dai retroscena legati a questa quattordicesima puntata del talent show, ci sono stati dei momenti di passione anche tra Albe e Serena, che ormai sono una una coppia consolidata di questa ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

I retroscena di questa nuova registrazione rivelano che in studio non ci sono stati tre allievi che fanno parte del cast di questa edizione ma che erano assenti durante questa nuova registrazione di Amici 21, che andrà in onda domenica 19 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

Trattasi di Mattia, Christian e Crytical che non hanno preso parte alle riprese del nuovo appuntamento.

Deddy ritorna in studio come ospite ad Amici 21 di domenica 19 dicembre

Per quanto riguarda gli ospiti di questa settimana, infatti, ci sarà il ritorno in studio di uno degli artisti che lo scorso anno ha preso parte alla trasmissione.

Trattasi del cantante Deddy, che assieme a Sangiovanni e Aka7even, è stato tra gli artisti di maggiore successo, in grado di scalare le classifiche di vendita nel giro di pochi mesi.

Per quanto riguarda, invece, la classifica dei cantanti di questa settimana a stilarla è stata Fedez, che successivamente si anche esibito dal vivo in studio sulle note del suo ultimo singolo "Sapore", con tanto di coreografia fatta da Carola, Dario e Cristiano.

Albe e Sissi, invece, hanno cantato dei brani inediti proposti per la prima volta in studio Amici 21.