Sabato 11 dicembre è andata in onda su Rai 1 la semifinale di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci arrivato alla sua 15^ edizione. Tra i giudici c'è da anni anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, spesso protagonista di commenti ironici e pungenti.

In particolare nell'ultima puntata ha espresso la sua posizione in merito al saluto alla trasmissione del ballerino professionista Simone Di Pasquale e non si è lasciata sfuggire una battuta su un altro recente addio.

Di Pasquale alla sua ultima edizione, Lucarelli: 'Per un altro addio ho stappato lo spumante'

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, Simone di Pasquale, ballerino colonna portante del programma, presente sin dalla prima edizione, ha annunciato che con molta probabilità questa sarà la sua ultima edizione come ballerino professionista. “Vorrei ballare per sempre, purtroppo non è possibile”, ha infatti dichiarato. E commuovendosi ha aggiunto che "dopo 16 anni ho fatto il mio tempo".

Non sono mancati i commenti di Milly Carlucci e dei giudici a tal proposito, tutti molto dispiaciuti di questo addio. Guillermo Mariotto commosso lo ha esortato a “non andare via”. Mentre Selvaggia Lucarelli ha colto l'occasione sia per fargli i complimenti definendolo come "il più carismatico e bravo ad adattarsi alla partner" sia per sottolineare che "è già capitato che qualcuno sia andato via anche di recente ed io ho stappato lo spumante, ma nel tuo caso specifico, invece, io sono molto triste".

Poi ha continuato "per te è diverso, sei forse l'unica persona con cui non ho avuto neanche un battibecco qui dentro". La giornalista non ha fatto nomi, ma il riferimento con molta probabilità dovrebbe essere al recente addio del ballerino Raimondo Todaro che da quest'anno è approdato su Canale 5 nella trasmissione di Maria De Filippi, 'Amici'.

Questa tuttavia non è stata l'unica occasione in cui Selvaggia Lucarelli ha espresso il proprio pensiero riguardo all'addio di Todaro alla trasmissione di Rai 1. Anche un paio di mesi fa, infatti, sul suo account Instagram la giornalista rispondendo ad alcune domande dei suoi follower che gli chiedevano quale fosse un suo ricordo felice, aveva prontamente risposto mettendo la foto con il titolo di un giornale che riportava la notizia "Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle".

Perché Simone Di Pasquale lascia Ballando con le stelle

“Sono 16 anni di vite nostre che si sono intrecciate, vite che continuano insieme”, ha affermato Simone Di Pasquale ospite nella scorsa puntata di Domenica In, guardando la clip della puntata della sera precedente.

Alla domanda di Mara Venier sul perché abbia deciso di lasciare ha risposto di non avere più "quella sfrontatezza del 21enne che entra in pista e vuole spaccare tutto, ho un altro tipo di approccio, più posato e razionale”.

“A volte dicono che non provo emozioni, che non mi piace, che sono stanco - ha continuato - ma non è così: è solo che ho vissuto tantissimo questo programma, il dietro le quinte, i commenti. Sono 16 anni. Milly, Paolo Belli, due autori e Mariotto, siamo lì dalla prima puntata”.

Tensione tra Lucarelli e Carolyn Smith

Nella semifinale di sabato 11 dicembre di Ballando con le stelle si sono visti anche gli strascichi dell'acceso battibecco che nella puntata dello scorso 4 dicembre c'era stato tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Le due si erano trovate in disaccordo riguardo l'esibizione di Andrea Iannone con Lucrezia Lando.

Nello specifico Smith aveva definito "geniale" il loro ballo, mentre la giornalista aveva risposto "non sono un tecnico, però se quello che abbiamo visto è geniale credo che dobbiamo ridiscutere l'aggettivo". Da subito si è percepita freddezza fra le due giudici: verso il finale la Lucarelli ha commentato "a me non è stato chiesto niente", dopo che Smith aveva affermato che tutti e quattro i giudici insieme avevano deciso quale fosse l'esibizione vincente.