Amici 21 prosegue con successo la sua messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che, domenica 19 dicembre 2021, andrà in onda la quattordicesima puntata di questa edizione di successo che continua ad appassionare una media di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori a settimana, arrivando a toccare il 25% di share. La registrazione di questa nuova puntata del talent show si è svolta questa domenica pomeriggio: tra le sfide attese vi era quella del cantante Alex , finito a rischio eliminazione al termine dell'ultima puntata trasmessa in tv.

Registrazione Amici 21 del 12 dicembre: ecco le anticipazioni per domenica 19 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni legate a questa nuova registrazione di Amici 21, che sarà in onda domenica 19 dicembre nel giorno pomeridiano di Canale 5, rivelano che c'è stato spazio per la nuova sfida che ha visto come protagonista il cantante Alex.

Dopo aver occupato le ultime posizioni della classifica dei cantanti della settimana, Alex ha dovuto affrontare la sfida ma, dallo spoiler di questa nuova registrazione, emerge che il cantante è riuscito ad avere la meglio e quindi ad imporsi ea conquistare e mantenere il suo posto all'interno della scuola.

Assenti Mattia e Christian: spoiler Amici 21

Gli spoiler di questa settimana, inoltre, rivelano che in studio non erano presenti Christian e Mattia e il cantante Crytical.

Cristiano, invece, ha dovuto affrontare due sfide ed è riuscito a vincerle tutte e due confermando il suo posto nella scuola.

Cosmery, invece, è tornata in studio per riconfermare la maglia ma non ha avuto la meglio: la prof Celentano ha di scelto non riconfermargliela e quindi al momento è ancora sospesa.

Fedez ospite in studio nella puntata di Amici 21 in onda domenica 19 dicembre su Canale 5

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 19 dicembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per la presenza di ospiti illustri che animeranno lo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Tra questi, il più atteso è sicuramente nuovo Fedez che presenzierà per lanciare il suo album dal titolo "Disumano" che sta ottenendo già degli ottimi risultati dal punto di vista delle vendite.

Il ritorno di Pio e Amedeo e Alessandra Amoroso: spoiler Amici 21

E poi ancora, le anticipazioni di Amici 21 rivelano che in studio sono tornati anche il duo comico composto da Pio e Amedeo, che già qualche settimana fa hanno partecipato ad una puntata del talent show, incitando Raimondo Todaro e Francesca Tocca a baciarsi in studio dopo il ritorno di fiamma.

Tra gli ospiti di questa settimana anche il cantante Deddy protagonista della passata edizione di Amici e il rapper Briga, che ha partecipato ad una delle precedenti edizioni del talent show. Presente in trasmissione anche Alessandra Amoroso.