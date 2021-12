Prosegue l'appuntamento con Amici 2021 e domenica 5 dicembre andrà in onda la dodicesima puntata dello speciale del pomeriggio in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena e le nuove sfide che metteranno alla prova i protagonisti della ventunesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Occhi puntati sulle sfide che hanno visto coinvolti i cantanti Tommaso e Alex, entrambi a rischio eliminazione dal cast.

Gli spoiler di Amici 21, puntata domenica 5 dicembre: ben tre eliminati dalla scuola

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Amici 2021 registrata nel pomeriggio del 2 dicembre, e che sarà trasmessa domenica pomeriggio su Canale 5, rivelano che ben tre concorrenti hanno dovuto dire addio alla scuola.

I tre allievi che questa settimana sono stati fatti fuori definitivamente dal cast di questa ventunesima stagione del talent show di Canale 5 sono: Guido, Virginia e Tommaso.

Nel corso della registrazione, del nuovo appuntamento che andrà in onda su Canale 5, c'è stato spazio anche per scoprire le sorti del ballerino Mattia, che ormai da diversi giorni si ritrova con la maglia sospesa.

Infatti il prof Raimondo Todaro, dopo aver visto da parte del suo allievo una serie di atteggiamenti che non gli sono piaciuti, ha scelto di sospendergli la maglia e di conseguenza di metterlo a rischio eliminazione dal cast del programma.

La scelta finale di Todaro sul ballerino Mattia: anticipazioni Amici 2021 di domenica 5 dicembre

Tuttavia le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Amici rivelano che per lui sono arrivate buone notizie.

Alla fine, infatti, Todaro ha scelto di riconfermare la maglia a Mattia, che prosegue così il suo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda, invece, la classifica dei cantanti di questa settimana, a decretare le sorti degli allievi è stato l'attore Christian De Sica, che ha messo al primo posto Sissi.

Gli ascolti di Amici 2021 tallonati da quelli di Domenica In

Insomma una dodicesima puntata di Amici 21 che si preannuncia ancora una volta ricca di sorprese, che ormai ha trovato la sua collocazione nella domenica pomeriggio di Canale 5.

La scorsa settimana però il talent show, pur portandosi a casa dei buoni risultati dal punto di vista dell'auditel, non ha avuto la meglio nella gara ascolti, dato che per la prima volta in questa stagione televisiva a vincere la sfida della domenica pomeriggio è stata Mara Venier con Domenica In.