Cresce l'attesa dei fan del GF Vip attorno alla puntata che andrà in onda lunedì 13 dicembre. Stando a quello che si vocifera da tempo, tra meno di due settimane i concorrenti saranno chiamati a prendere una decisione sul loro futuro nella casa: restare accettando il prolungamento oppure ritirarsi. Rumor che stanno circolando nelle ultime ore, fanno sapere che in base al numero di vipponi che abbandoneranno il gioco a breve, il cast sarà ripopolato: al momento, almeno nove protagonisti hanno espresso la volontà di lasciare il programma.

Indiscrezioni sulle prossime puntate del GF Vip

Manca poco ad un momento cruciale della sesta edizione del GF Vip, quello in cui Alfonso Signorini chiederà agli inquilini chi resta e chi va via dopo la notizia del prolungamento del reality fino a marzo 2022.

Pare siano almeno nove i concorrenti pronti a lasciare il gioco a metà dicembre, tutti provati dai tre mesi di reclusione nella casa e desiderosi di passare il Natale con la famiglia.

I vipponi che fino ad oggi hanno manifestato la volontà di abbandonare il programma di Canale 5 nel giorno in cui scade il contratto che tutti hanno firmato a settembre, sono: Katia Ricciarelli (al limite della pazienza), Carmen Russo (nostalgica soprattutto della figlia Maria), Davide Silvestri e Manila Nazzaro (coscienti di non aver più nulla da dare allo show), Alex Belli (per dimostrare amore alla moglie Delia), Manuel Bortuzzo (per tornare alla sua vita e alle cure mediche di cui necessita), Aldo Montano (per passare le feste con i parenti), Francesca Cipriani (triste per la lontananza del fidanzato Alessandro) e Lulù Selassiè (che pare abbia in ballo un viaggio con la mamma tra un paio di settimane).

I futuri protagonisti del GF Vip 6

In vista dei rivelanti cambiamenti che potrebbero esserci nel cast del GF Vip dopo il 13 dicembre, i fan si stanno chiedendo se il gruppo continuerà a essere "arricchito" dopo i debutti in casa di Maria, Patrizia, Biagio, Valeria e Giacomo.

"Ci saranno altri ingressi ora oppure direttamente a gennaio?", ha chiesto un utente del web alla pagina di Tvblog.

La risposta che è stata: "Dipende da quanti vipponi decidono di ritirarsi".

Gli addetti ai lavori, dunque, per il momento avrebbero messo in stand-by i personaggi famosi pronti a diventare protagonisti della sesta edizione, il tutto per cercare di capire quanti addii ci saranno tra un paio di settimane.

Se davvero dovessero abbandonare il gioco sette o nove concorrenti, è più che ovvio che riprenderanno gli ingressi per far sì che il cast rimanga interessante nonostante i forfait di alcuni amatissimi inquilini.

La sesta edizione del GF Vip a un punto di svolta

Manca pochissimo, dunque, a un momento che i telespettatori del GF Vip aspettano da settimane: la decisione degli abitanti della casa sul prolungamento che Mediaset ha voluto, spostando la finalissima da metà dicembre a marzo 2022.

La sensazione che hanno molti fan, è che saranno più dell'anno scorso i concorrenti che si ritireranno tra qualche puntata: nel corso della quinta edizione, infatti, solamente due vipponi (Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci) non hanno accettato di rimanere in gioco oltre al limite previsto dal contratto.

I protagonisti che sembrano avere meno dubbi sul loro futuro nel reality, sono Manuel e Aldo: i due si sono detti più volte prontissimi a tornare alla loro vita quotidiana, anche perché quella tra le mura di Cinecittà inizia a stare stretta soprattutto a Bortuzzo.

Da qualche giorno, infatti, il ragazzo appare nervoso e intrattabile: secondo tanti spettatori, dietro a questo atteggiamento ci sarebbe un'insofferenza sempre più forte nei confronti di Lulù.