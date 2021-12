Le anticipazioni sui palinsesti Rai del mese di gennaio 2022, prevedono la messa in onda di diverse fiction che saranno trasmesse in prime time ma ci sarà spazio anche per gli show che andranno ad impreziosire la programmazione. Occhi puntati in primis sul ritorno di Doc - Nelle tue mani 2 con protagonista Luca Argentero ma ci sarà spazio anche per il ritorno di Serena Rossi. Sempre in prime time sulla rete ammiraglia, ci sarà anche una serata speciale con protagonisti i tre tenori de Il Volo.

Rai, anticipazioni palinsesti gennaio 2022: il ritorno di Doc 2 e La Sposa

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del mese di gennaio 2022, rivelano che in prima serata ci sarà spazio per un bel trittico di nuove fiction che terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia.

Tra queste vi è il ritorno di Doc - Nelle tue mani, la serie campione di ascolti con Luca Argentero che tornerà in onda in prime time con la seconda attesissima stagione in prima visione assoluta.

Occhi puntati anche sul ritorno di Serena Rossi: dopo il clamoroso successo di Mina Settembre, l'attrice partenopea sarà la protagonista di una nuova serie tv in quattro puntate, dal titolo La Sposa, che andrà in onda di domenica sera su Rai 1.

Il Volo e Alberto Angela in prime time su Rai 1

Spazio anche al debutto di Non mi lasciare, una nuova fiction dal sapore thriller che segnerà il ritorno in prime time dell'attrice Vittoria Puccini, anche lei tra i volti più amati e seguiti dal pubblico delle fiction Rai.

Le anticipazioni sui palinsesti Rai di gennaio, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per l'intrattenimento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In prime time sulla rete ammiraglia ritornerà Alberto Angela con la trasmissione Meraviglie e successivamente con Ulisse - Il piacere della scoperta.

Tra le serate speciali, invece, vi è quella che vedrà protagonisti i tre ragazzi de Il Volo che, il prossimo 28 gennaio, racconteranno a modo loro il Festival di Sanremo.

Al sabato sera, invece, ritornerà in onda Carlo Conti con la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà dedicato alle imitazioni che questa volta avrà come protagonisti delle persone "nip" e quindi non famose.

Su Rai 2 torna Stefano De Martino: anticipazioni palinsesti gennaio 2022

E poi ancora, le novità del palinsesto di prime time di Rai 2 del mese di gennaio, prevede la messa in onda delle nuove puntate di The Good Doctor mentre in seconda serata ci sarà spazio per Bar Stella, il nuovo show condotto da Stefano De Martino.

Su Rai 3, invece, proseguiranno anche a gennaio gli appuntamenti di successo del prime time, come quello con Chi l'ha visto in onda di mercoledì sera e Che tempo che fa, il talk show della domenica condotto da Fabio Fazio.