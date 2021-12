Manca poco al colpo di scena che sconvolgerà la vita di Serkan Bolat. Nelle puntate di Love is in the air 2 in onda su Canale 5 tra qualche settimana, l'architetto scoprirà di essere il papà della piccola Kiraz. Grazie ad un escamotage della bambina, Eda si ritroverà faccia a faccia con l'uomo. Dunque, dopo aver cercato a lungo di nascondere la verità, su suggerimento di Piril sarà proprio Eda a rivelargli di avere una figlia. Come reagirà Serkan? Di seguito le anticipazioni dettagliate delle puntate già trasmesse in Turchia e in onda prossimamente anche in Italia.

Anticipazioni turche di Love is in the air 2: Kiraz è figlia di Serkan

Le anticipazioni turche di Love is in the air 2 rivelano che Serkan cercherà di riconquistare Eda. Come il pubblico ha già visto nelle puntate attualmente in onda su Canale 5, i due protagonisti si sono ritrovati a cinque anni di distanza dalla loro separazione, avvenuta per via del comportamento dell'uomo che, dopo aver sconfitto il cancro, si è allontanato dalla fidanzata pensando soltanto al suo lavoro. Adesso che i due si sono rivisti, Bolat capirà di essere ancora innamorato dell'ex. L'architetto, però, ignora che la paesaggista gli stia nascondendo di essere diventato padre di Kiraz, di cui ha scoperto di essere incinta dopo la rottura con l'uomo e la partenza per l'Italia.

Aydan sospetta di essere la nonna di Kiraz: Love is in the air 2, anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Love is in the air Eda inizierà a prendere in considerazione l'ipotesi di rivelare a Serkan la verità su Kiraz, ma prima deciderà di metterlo alla prova facendogli passare del tempo con la bambina. Tuttavia, il comportamento dell'architetto e la riconferma da parte di lui di non volere diventare padre spingeranno la paesaggista a tornare sui suoi passi, decidendo di lasciare Sile con la figlia e Burak.

Intanto, Aydan inizierà a sospettare che Kiraz sia sua nipote e coinvolgerà Engin nel piano per scoprire se la bambina sia veramente figlia di Serkan. Come sempre ci saranno degli equivoci, ma alla fine la verità verrà a galla grazie ad un test del DNA. Secondo le anticipazioni turche, Piril farà sapere a Eda della scoperta fatta dal consorte e dall'ex suocera, suggerendole di essere lei stessa a rivelare all'architetto la verità su Kiraz.

Eda rivela a Serkan che Kiraz è sua figlia: Love is in the air, spoiler Turchia

La vicenda, a seguito del test del DNA eseguito da Aydan, si complicherà e porterà Eda a capire di non poter più nascondere la verità a Serkan. Al tempo stesso, però, vorrà allontanarsi dall'uomo e sarà pronta a partire con Burak. Intanto Kiraz, la quale si è affezionata all'architetto, non sarà affatto contenta di andare via e, dopo avergli detto che Eda è sua madre, lascerà nell'auto dell'uomo una scarpetta. Quando Serkan si premurerà di restituirla, si ritroverà faccia a faccia con Eda. A questo punto avverrà il colpo di scena: la giovane Yildiz rivelerà a Bolat di essere il padre di Kiraz.