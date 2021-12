Sono parole dure ma chiarissime quelle che Manuel ha usato per descrivere le sue intenzioni con Lulù. Interpellato dal nuovo concorrente del GF Vip, Biagio, il ragazzo ha detto che la principessina non fa al caso suo e che non può farci nulla se lei è innamorata e lui non prova più nulla. Il padre del nuotatore, intanto, su Twitter ha condiviso dei video in cui Selassié viene criticata per i suoi atteggiamenti spesso infantili: la famiglia di Bortuzzo, dunque, continua a non apprezzare la giovane.

Le confidenze nella casa del GF Vip

Sono passate settimane da quando Manuel ha deciso di mettere un punto alla frequentazione con Lulù ma, in un modo o in un altro, c'è sempre chi ritira fuori questa storia nella speranza che possa riaccadere qualcosa.

La sera del 2 dicembre, ad esempio, Biagio si è avvicinato a Bortuzzo e gli ha chiesto come vanno le cose con la principessina etiope.

Il neo concorrente del GF Vip ha provato a fare una buona pubblicità alla ragazza dicendo che è una bella persona e che nutre forti e reali sentimenti nei confronti del 22enne.

Quest'ultimo, però, non si è lasciato addolcire e ha ribadito: "I suoi atteggiamenti non mi piacciono, è troppo. Le ho detto mille volte di lasciarmi stare e lei mi ha inseguito per tutta la casa. Per me basta così, ma lo sa".

Chiusura da parte del protagonista del GF Vip

Quando Biagio ha cercato di lasciare aperto uno spiraglio parlando del tempo che sistema ogni cosa, Manuel ha chiarito: "No, le ho dato fin troppo tempo.

Le sono stato dietro per tre mesi".

A questo punto, D'Anelli ha chiesto a Bortuzzo se per lui non c'è più possibilità di recuperare e lui ha risposto: "No, sono sempre stato chiaro con Lulù. Non l'ho mai illusa".

Insomma, il nuotatore continua a ribadire la sua posizione, ovvero che la principessina non potrà mai essere la persona giusta per lui, né all'interno della casa del GF Vip né fuori.

Di fronte all'esperto di Gossip che insisteva sul fatto che Lucrezia sia perdutamente innamorata di lui, il ragazzo ha frenato: "Lei mi ama? Io non provo più nulla, non posso farci niente. Ci ho provato ma non è andata".

Manuel, dunque, ha nuovamente preso le distanze da un rapporto che tanti avrebbero sperato si trasformasse in una storia d'amore, compresa Lulù che non smette di credere in un futuro in coppia con il compagno di reality.

I pensieri dei Bortuzzo sulla principessina del GF Vip

Non solo Manuel sembra non voler avere più nulla a che fare con Lulù. Nelle ultime ore, infatti, i siti di gossip stanno condividendo gli screenshoot di ciò che il padre del ragazzo ha postato sul suo profilo Twitter aperto da pochissimo.

Il signor Franco, infatti, ha attirato l'attenzione pubblicando sul proprio account un video in cui venivano rimarcati tutti gli atteggiamenti irrispettosi che Lucrezia ha avuto all'interno della casa del GF Vip, compreso uno sfogo sopra le righe contro lo stilista che ogni settimana le invia i vestiti da indossare in puntata.

I fan della principessina hanno protestato per il gesto di Bortuzzo senior che, ancora una volta, ha dimostrato quando non apprezzi la ragazza che il figlio ha frequentato davanti alle telecamere.

Anche gli amici del 22enne si sono spesso esposti per dirsi non contenti del rapporto che stava nascendo tra le mura di Cinecittà, soprattutto perché consapevoli del fatto che i comportamenti di Selassié non corrispondono a quelli che dovrebbe avere la persona giusta per Manuel.

La ragazza, comunque, non perde le speranze e crede ancora in un ritorno di fiamma col nuotatore lontano dai riflettori: Lulù è certa che quando entrambi saranno fuori dalla casa, sboccerà quell'amore che negli ultimi tre mesi ha provato solo lei.