Da un paio di giorni a questa parte, sul web non si parla d'altro che del presunto flirt in corso tra due bellissimi dello showbiz. Belen Rodriguez, infatti, è stata paparazzata mano nella mano con Michele Morrone, uno degli uomini più apprezzati del momento. Secondo gli ultimi rumor, però, tra i due non ci sarebbe del tenero: la soubrette si starebbe preparando a trascorrere il Capodanno con il compagno Antonino, l'attore vivrebbe da tempo una travagliata relazione con Elena D'Amario, ballerina professionista di Amici.

Ultime novità sul privato di Belen

Cosa sta succedendo nella vita privata di Belen? È questa la domanda che i curiosi si stanno ponendo da mesi, ovvero quando hanno cominciato a circolare insistenti voci su una crisi in corso tra lei e il papà di Luna Marì.

Anche se la soubrette si è esposta con i giornalisti dicendo di non essersi mai allontanata definitivamente da Antonino, i Gossip su questo amore non si placano, anzi un paio di giorni fa sono stati alimentati da un avvistamento sospetto.

La bella Rodriguez, infatti, è stata immortalata mano nella mano con un uomo che non è il suo compagno, un apprezzato attore che è noto anche per le sue tante conquiste.

In un video che sta facendo il giro della rete, si vede l'argentina uscire da un ristorante assieme a Michele Morrone, lo stesso che non molto tempo fa aveva parlato di lei in maniere poco galante sui social network ("Il mio prototipo di donna è più altolocata, non mi bastano due t...

e un c...").

L'avvistamento con Belen fa discutere

Nelle ultime ore sono trapelate nuove indiscrezioni sulla "coppia" che da giorni è sulla bocca di tutti. Anche se sono stati beccati nello stesso locale e in atteggiamenti piuttosto confidenziali, pare che tra Belen e Michele non ci sia nessuna liason in corso.

Chi scrive per un noto blog di gossip, infatti, racconta che la soubrette e l'attore si sarebbero incontrati quasi casualmente all'interno del ristorante dopo poi sono stati paparazzati, e che Morrone non abbia perso l'occasione per scusarsi con la 36enne per quello che ha detto sul suo conto nel recente passato.

"Tra loro sembra ci sia anche una cosa di lavoro sotto", si legge sui social network in questa fredda metà di dicembre.

Stando a queste indiscrezioni, la bella argentina non avrebbe un nuovo amore, anzi tra i suoi progetti futuri ci sarebbe quello di cercare di ricucire lo strappo che si è venuto a creare con il fidanzato Antonino.

Il futuro di Belen tra chiacchiere e smentite

Secondo i bene informati, dunque, Belen non avrebbe un flirt con Michele Morrone come tanti hanno pensato dopo averli visti mano nella mano.

"Lei avrebbe appena prenotato un viaggio di Capodanno con Antonino Spinalbese", si legge ancora sul web in merito ai programmi che la soubrette starebbe facendo per il periodo natalizio.

Neppure il bell'attore sarebbe single: "Lui ha una relazione on-off con Elena D'Amario, che ama tantissimo".

Anche se da settimane si sarebbero perse le tracce della "coppia" sui social network, c'è chi si dice certo del fatto che nel cuore di Michele ci sarebbe spazio solo per la ballerina professionista di Amici, quella con cui vivrebbe un tira e molla infinito ma comunque passionale.

Da quando hanno cominciato a circolare i primi gossip su un suo possibile nuovo amore, la bella Rodriguez non si è esposta né per confermarli né per smentirli. Le ultime dichiarazioni dell'argentina, infatti, risalgono a qualche tempo fa, quando ha informato i giornalisti e i curiosi del fatto che tra lei e il papà di Luna Marì non c'era nessuna rottura definitiva: "Io e lui non ci siamo mai lasciati".