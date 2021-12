Nelle ultime settimane Belen Rodriguez è tornata al centro del Gossip tra ritorni di fiamma, nuove crisi e sorprendenti intrecci. La relazione con Antonino Spinalbese sembrava essersi consolidata dopo che la show girl era diventata madre di Luna Mari. Negli ultimi mesi gli equilibri sono mutati ed alcuni post criptici dell'argentina hanno fatto pensare ad una crisi. I rumor su un possibile tradimento dell'hair stylist si sono intensificate e per diverso tempo nessuno dei due ha condiviso foto di coppia. Successivamente gli scatti pubblicati dal settimanale Chi che ritraevano Belen con il 26enne in giro per Milano sembravano aver fatto chiarezza e spazzato via i pettegolezzi che, però, sono tornati prepotentemente di moda nelle ultime ore.

Pochi giorni fa l'ex di Stefano De Martino ha trascorso alcuni giorni in famiglia sul Lago Maggiore.

Non è passata inosservata l'assenza di Antonino che ha trascorso il week end lontano dalla conduttrice di Tu si que vales. Nessun chiarimento in tal senso con la 37enne di Buenos Aires che nelle ultime ore è stata paparazzata dal portale Whoopsee mentre era mano nella mano con l'attore Michele Morrone in un locale di Milano. Quest'ultimo in passato non aveva riservato parole tenere a Belen. " Il mio prototipo di donna è più altolocato, poi magari chissà" - aveva riferito scatenando polemiche sul web.

Belen sarebbe di nuovo in crisi con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone a Milano.

La foto pubblicata ha fatto rapidamente il giro del web spiazzando chi era convinto che l'attore non si sarebbe mai avvicinato alla show girl dopo le parole di fuoco di qualche mese fa. Gli scatti hanno dimostrato ben altro con l'attore che non ha esitato a far scivolare la sua mano su quella della 37enne per poi allontanarsi insieme dal locale.

Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito l'eventuale flirt ma non è da escludere che che nelle prossime ore la conduttrice intervenga per far chiarezza sul suo rapporto con l'attore. Non è la prima volta che Morrone viene accostato all'ex moglie di Stefano Di Martino. Nel luglio del 2020 si parlò di un presunto scambio di messaggi che, però, non ha mai trovato riscontro a differenza di quanto accaduto nelle ultime ore con le immagini che hanno immortalato Belen e Morrone insieme.

La show girl paparazzata con l'attore Michele Morrone in un locale di Milano

Secondo quanto riferito dal web Belen Rodriguez e Michele Morrone hanno trascorso la sera di domenica 12 dicembre in un locale di Milano tra buon cibo e sguardi complici fino a quando non si sono allontanati mano nella mano quando, però, i paparazzi avevano già immortalato l'incontro che ha infiammato gli appassionati di gossip. Alcune settimane fa si era parlato di un riavvicinamento tra l'attore e la ballerina Elena D'Amario mentre l'argentina si mostrava sul settimanale di Alfonso Signorini al fianco di Antonino Spinalbese smentendo la presunta crisi.

Ora il nuovo colpo di scena con gli scatti che la ritraggono con il 31enne pugliese seguito da 12,8 follower su Instagram. Quest'ultimo in passato non aveva avuto parole tenere per la show girl: "Qualcuno mi consiglia di fidanzarmi con Belen ma il mio prototipo di donna è più altolocato di due t... e un lato b".