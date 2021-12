Le puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dopo la pausa natalizia riserveranno al pubblico succosi colpi di scena. Se la settimana che precede il Natale sarà lieta e senza sconvolgimenti, lo stesso non si potrà dire del post-Capodanno in cui gli eventi legati al caso Ravasi prenderanno una piega inaspettata. Lo ha anticipato a DiPiù Tv l'interprete della contessa di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina: "Flora deporrà a favore della contessa, ma niente sarà come sembra".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Adelaide va a Parigi, Umberto corteggia Flora

Dopo la pausa per le festività natalizie ne Il Paradiso delle signore 6 i colpi di scena non si faranno attendere. Come i telespettatori hanno avuto modo di vedere, nelle puntate attualmente in onda su Rai 1 Flora (Lucrezia Massari) è decisa a scoprire quale è stato il ruolo di Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi) nella morte del padre Achille (Roberto Alpi). Tuttavia, ad un certo punto, secondo le anticipazioni delle puntate che precedono il Natale, l'atteggiamento della stilista nei confronti della vicenda cambierà. La giovane deciderà di gettarsi tutto alle spalle dopo aver messo le mani su un documento custodito dal commendatore nella cassaforte del suo studio.

Ciò di cui verrà a conoscenza sul conto del genitore la spiazzerà e frenerà il desiderio di andare più a fondo. Le cose, però, cambieranno nelle puntate in onda nel 2022. Vanessa Gravina, in un'intervista ha anticipato che Adelaide partirà per Parigi e in sua assenza Umberto corteggerà Flora. Quando la contessa rientrerà a Milano l'attenderanno dei risvolti inaspettati.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6: Adelaide affronta il processo per la morte di Ravasi

Nel corso dell'intervista Vanessa Gravina ha anticipato che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 Adelaide partirà per Parigi. Infatti, la contessa proverà una grande nostalgia durante le festività e, per colmare la mancanza dei suoi affetti più cari, deciderà di andare a stare un po' dal nipote Riccardo.

Durante la sua assenza, Umberto non perderà tempo per avvicinarsi a Flora, per la quale sente una forte attrazione. La stilista si lascerà corteggiare dal commendatore e sembrerà apprezzare le sue attenzioni. Ma cosa avrà in mente la giovane? Sempre nel corso dell'intervista, l'attrice che interpreta la contessa di Sant'Erasmo ha dichiarato che, al rientro da Parigi, le cose si complicheranno e ci sarà un processo da affrontare. La svolta arriverà proprio nel corso del procedimento contro la nobildonna.

Flora testimonia a favore di Adelaide nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6

Dunque, la contessa dovrà affrontare un processo dopo la riapertura delle indagini sulla morte del marito Achille Ravasi.

Nel corso del procedimento avverrà il colpo di scena. Flora appoggerà la matrigna e deciderà anche di deporre a suo favore. Ma cosa si nasconde dietro questo gesto? Vanessa Gravina, a tal proposito, ha ammesso: "Flora diventerà come una figlioccia per Adelaide, ma niente sarà come sembra". Dunque, i telespettatori dovranno aspettarsi altri risvolti inaspettati, ma bisognerà attendere ancora qualche mese per capire le intenzioni della stilista del Paradiso.