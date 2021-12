Non è passato molto tempo e la modella argentina Belen Rodriguez è di nuovo al centro del Gossip. Nelle ultime ore sul web sta circolando un video che ritrae la conduttrice di "Tu si que vales" insieme al protagonista del film "365 giorni", Michele Morrone, mano nella mano in un ristorante a Milano. Intano, sul web hanno iniziato le segnalazioni sul presunto flirt tra la show girl e il cantante.

La frattura tra Belen e Antonio Spinalbese

Solo due settimane fa sul settimanale Chi, la conduttrice televisiva aveva confermato il superamento della crisi con il padre della piccola Luna Mari.

Ma a quanto pare la modella e il parrucchiere non hanno ancora riparato la frattura, almeno questo si nota sui social: nessuna foto insieme, come spesso accadeva prima. I due non hanno mai parlato apertamente di quanto è accaduto nella loro vita sentimentale e questo ha causato la nascita di numerosi gossip sul loro conto. L'ultimo gossip è rivolto alla ex moglie di Stefano De Martino, che si è vista in una cena con il cantate e l'attore Michele Morrone.

Michele: 'Il mio prototipo di donna è un po' più altolocata'

Solo poco tempo fa l'attore aveva fatto una battuta (scomoda) sulla compagna di Spinalbese in cui diceva: "Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen". E poi proseguiva: "Il mio prototipo di donna è un po' più altolocata".

A quanto pare quella mezza previsione è diventata realtà. Il sito di gossip "Whoopsee" ha pubblicato un video su Instagram, di Belen e Morrone in un ristorante a Milano mentre si tengono per mano. Dopo queste immagini, sul web sono iniziate le allusioni che i due hanno cominciato a frequentarsi.

Iniziano le segnalazioni sul profilo di Deianira Marzano

Se sui profili della show girl e del cantante, c'è solo silenzio, sul profilo dell'esperta di gossip, Deianira Marzano sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni sul presunto flirt tra Belen e Michele. L'influencer ha ricevuto e poi pubblicato il messaggio di un utente in cui scrive che la madre di Santiago e Luna Mari si starebbe frequentando con Morrone e sono stati visti insieme, in un noto hotel di Milano.

Sempre secondo questo utente, la fonte sarebbe super certa, perché ha una carissima persona che lavora nell'hotel ma che purtroppo non ha potuto scattare una foto perché hanno un contratto di riservatezza, e che se non lo rispettano vengono licenziati. Il messaggio dell'utente si chiude con le parole: "Si frequentavano già prima di stare con Antonio e ora di nuovo". Mentre Deianira ha commentato: "Io non ci credo".