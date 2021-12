Dopo le ultime vicissitudini che hanno visto coinvolta sua figlia Soleil, la madre Wendy Kay ha detto la sua intervenendo nella trasmissione Casa Chi. La donna non ha mancato di attaccare Alex Belli e sua moglie Delia. Poi, ha spiegato cosa ne pensa di Carlo, il ragazzo che sua figlia stava frequentando prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Non è mancata infine una frecciatina a Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Soleil.

Wendy Kay senza peli sulla lingua attacca Alex e Delia

Wendy Kay ha detto di essere un po' preoccupata per sua figlia Soleil che si trova al centro di una situazione che nessuno ha cercato.

Secondo la donna, Alex e Delia avevano programmato tutto già prima di entrare nella casa. Quando le è poi stato chiesto cosa farebbe se si trovasse faccia a faccia con Alex, Wendy ha risposto: "Gli direi vergognatevi." Ha poi aggiunto che lui e la sua compagna Delia hanno fatto il loro show programmato ed ora sono sulla bocca di tutti. Wendy ha rivelato che in realtà Alex non è il tipo di sua figlia che non si sarebbe mai fidanzata con lui. "Meno male che è uscito", ha chiosato la donna. "Un po' di ritegno ci voleva, non bisognava andare oltre a tutti i costi", ha dichiarato nel corso di Casa Chi. Wendy ha dichiarato che sua figlia Soleil ci è rimasta male non perché fosse innamorata di Alex, ma da un punto di vista umano perché si è sentita presa in giro.

Wendy Kay ha detto la sua anche sul bacio che sua figlia ha dato Alex. La dona ha affermato a questo proposito che non è stata una mossa positiva quella fatta da Soleil, ma era molto arrabbiata. Poi, non bisogna dimenticarsi che ha studiato recitazione.

Il fidanzato di Soleil Sorge in attesa a Milano

Wendy kay ha parlato anche del ragazzo che Soleil Sorge stava frequentando prima di iniziare la sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

A proposito di Carlo ha dichiarato che non è contento di vedere certe cose, ma è a Milano e aspetta che sua figlia esca. A proposito di Delia poi, Wendy ha detto che la donna è stata cattiva nei confronti di Soleil. Ritornando alla puntata andata in onda lunedì 13 dicembre, ha affermato che a livello umano non è stato bello che Alex abbia lasciato la casa senza rivolgere un saluto a sua figlia.

Wendy ha dichiarato: " Ha riempito Soleil di bugie e poi dopo averci passato insieme tre mesi è uscito senza salutarla, anche io sarei rimasta delusa dal punto di vista umano". Non poteva mancare poi una domanda su Gianmaria Antinolfi, ex di Soleil. Sul suo conto, la donna ha dichiarato: "Gianmaria Antinolfi? Adesso è della mamma di Sophie Codegoni il problema. Vedrà che problema diventa".