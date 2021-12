Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e donne. È quanto emerge dall'ultima registrazione, quella in cui la tronista Roberta Giusti ha scelto di uscire dal programma con Samuele. L'altro corteggiatore Luca ha subito avuto modo di riscattarsi dalla delusione, visto che Maria De Filippi gli ha proposto di sedersi sul Trono. Offerta subito accettato dal 29enne romano.

U&D, Roberta sceglie Samuele: delusione per Luca

Nella giornata del 16 dicembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne. Una puntata molto attesa dal pubblico, visto che ci si attendeva la scelta di Roberta Giusti.

La tronista, in queste ultime settimane è parsa abbastanza indecisa tra i due corteggiatori Samuele Carniani e Luca Salatino. Ebbene, per Roberta è giunto il momento di decidere con chi uscire dal programma. Dalle anticipazioni riportate sul web, si viene a sapere che la scelta è ricaduta su Samuele. La tronista ha quindi sovvertito i pronostici, visto che gran parte del pubblico propendeva per l'altro pretendente Luca.

Maria offre il trono di U&D a Luca Salatino, lui accetta

Luca Salatino quindi, non è la scelta di Roberta Giusti. Il ragazzo è entrato nelle grazie del pubblico, degli opinionisti e della redazione di Uomini e donne, Maria De Filippi compresa. Non è un mistero che la conduttrice sia rimasta colpita dal giovane romano sin dal suo arrivo a Uomini e donne.

Il ragazzo, dietro ad una scorza molto dura, si è rivelato invece essere una persona molto dolce. Pertanto, non stupisce il fatto che a Luca, subito dopo non essere stato scelto da Roberta, sia stato offerto il Trono di Uomini e donne. Stando a quanto riportano le anticipazioni, sarebbe stata proprio Maria De Filippi in persona a chiedere a Luca Salatino se volesse sedersi sulla poltrona rossa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ebbene, l'ex corteggiatore ha risposto di sì. Quindi, tra qualche settimana, lo si vedrà su Canale 5 in vesti di tronista.

Luca Salatino è il nuovo tronista: cosa si sa di lui

Ma cosa si sa dell'ex corteggiatore e ora tronista di Uomini e donne? Classe 1992, Luca è nato e vive a Roma. Lavora come chef presso un ristorante a Trastevere.

I genitori sono separati e con la madre ha un rapporto molto stretto. In una recente intervista rilasciata a U&D Magazine, Luca aveva definito la mamma come una sua complice, una persona a cui lui racconta qualunque cosa. Detto questo, Luca aveva parlato, nel corso di questi mesi, del suo drammatico passato. Il giovane aveva vissuto un periodo buio dopo essere caduto in depressione. Tutto era avvenuto a seguito di un intervento alla schiena che non gli aveva permesso di camminare per ben nove mesi. Ora quel brutto periodo è alle spalle e Luca è pronto a viversi questa nuova opportunità offertagli da Maria De Filippi.