Le immagini pubblicate dal sito di Gossip Whoopsee riguardanti Belen Rodriguez e Michele Morrone mano nella mano in un locale di Milano hanno fatto il giro del web in men che non si dica. Vedere la showgirl argentina in atteggiamenti intimi con un uomo che non è Antonino Spinalbese, il padre della piccola Luna Marì di soli 5 mesi, ha fatto molto scalpore. E ancor di più ha suscitato stupore tra gli utenti dei social il fatto che l'uomo in questione fosse proprio Morrone, che in passato si era espresso in termini non proprio carini nei riguardi di Belen.

A chiarire come sarebbero andate le cose ci ha pensato il magazine Chi. Il giornale di Signorini ha specificato che l'incontro tra i due sarebbe stato casuale.

Rodriguez mano nella mano con Morrone

Mentre Spinalbese ha recentemente reso noto di aver passato diversi giorni in ospedale, senza averne però specificato i motivi, continuano le Instagram Story di Belen che mostrano come la modella stia vivendo un periodo intenso dal punto di vista lavorativo e anche familiare visto che fervono con il clan Rodriguez i preparativi per il Natale ormai alle porte. Sta di fatto che, sebbene la showgirl abbia dichiarato recentemente che tra lei e il padre di sua figlia non vi è mai stata rottura, la coppia (o ex coppia) non si mostra più insieme sui social, come era solita fare, da diverso tempo.

Al contrario da ieri, le immagini di Belen con Morrone hanno monopolizzato i siti di cronaca rosa e i social: come mai i due si trovavano mano nella mano in un ristorante di Milano che tratta cucina argentina? Whoopsee ha mostrato la modella e l'attore di '365 giorni' in atteggiamenti amicali e addirittura intimi visto il gesto di tenersi la mano pubblicamente.

A mettere un ulteriore tassello a tutta la situazione ci ha pensato Chi.

L'incontro a Milano tra la showgirl e l'attore

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha chiarito che Belen e Michele si sarebbero incontrati per caso e l'attore si sarebbe avvicinato al tavolo della Rodriguez per fare un gesto gentile di avvicinamento.

Non è escluso che Morrone abbia voluto scusarsi con la showgirl per via di alcune parole che in passato hanno fatto molto discutere. 'Mi consigliano di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te*** e un cu**. Però chi lo sa...', aveva infatti detto l'attore qualche tempo fa scatenando non poche polemiche.

Morrone avrà chiarito con Belen? A giudicare dal fatto che Michele ha accompagnato la donna fuori dal locale prendendola per mano sembrerebbe proprio di sì. E per il futuro, nessuno può dire se all'incontro fortuito potrà seguire anche altro.