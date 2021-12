Antonino Spinalbese ha passato, o sta passando non è ancora ben chiaro, molti giorni in ospedale: a darne notizia è il diretto interessato sul suo profilo Instagram, cogliendo l'occasione per ringraziare tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa degenza. Parole d'affetto e riconoscenza per tutti: medici, compagno di stanza, equipe dell'ospedale ma non per Belen Rodriguez che negli stessi giorni condivideva momenti di estrema serenità vissuti con tutta la sua famiglia in quel di St. Moritz. Anche se la showgirl ha smentito ai giornalisti di Chi la crisi, sembra evidente che i due siano distanti.

L'hair-stylist in ospedale per lungo tempo

'10 giorni possono essere lunghissimi', ha scritto Spinalbese in una sua Instagram Story in cui viene inquadrato un letto di ospedale non tanti di cartello di digiuno, che può essersi reso necessario per via di un esame particolare o di un intervento chirurgico. L'hair-stylist non ha precisato il motivo che lo ha condotto a passare dei giorni ricoverato né ha chiarito se adesso è fuori dal nosocomio. Qualche giorno fa Antonino aveva condiviso sempre via social le immagini di un incidente stradale che anche in quel caso lo avevano condotto al pronto soccorso.

Ora non è chiaro se questo nuovo ricovero sia legato all'incidente di cui è stato vittima, ma in entrambi i casi di Belen Rodriguez neanch l'ombra, Sebbene l'argentina si sia premurata ad affermare che con il padre di luna non ci fosse stata alcuna separazione, pare piuttosto strano che Antonino sia stato in ospedale senza la compagna.

'non basterebbero le parole per ringraziare tutto il team dell'ospedale Fatebenefratelli, gli infermieri, il mio compagno di stanza', ha poi proseguito Spinalbese nominando anche il professore che lo ha avuto in cura. Anche qui nessun riferimento a Belen.

Belen e Antonino sempre più distanti

Le immagini postate rispettivamente da Antonino e Belen stridono notevolmente: da una parte il letto di un ospedale, dall'atro vacanze e divertimenti alla luce delle decorazioni natalizie.

E i più attenti non hanno potuto non notare che nei cuscini che addobbano la bella dimora della Rodriguez manca quello con l'iniziale proprio dell'hair-stylist. Tutto suona molto strano ma i due diretti interessati non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito.