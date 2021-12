Nella puntata di lunedì 13 dicembre 2021 del Grande Fratello Vip 6, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si è assistito all'espulsione di Alex Belli. L'attore nato a Parma il 22 dicembre 1982 ha infranto le regole anti-Covid avvicinandosi alla "moglie" Delia Duran, entrata in casa per un nuovo confronto faccia a faccia. Pochi giorni fa, Belli si è confidato con Biagio D'Anelli su come vive la sua relazione con la modella sudamericana classe 1988, rivelando alcuni dettagli. In particolare, l'attore e la sua compagna avrebbero dormito assieme a un'altra donna di nome Stella.

Le parole di Alex Belli sull'amore con Delia Duran al GF Vip

"Ci siamo sposati promettendoci amore libero" ha esordito così Alex Belli, raccontando la sua storia d'amore con Delia Duran. "A lei ho chiesto se voleva accettarmi per quello che sono e ha detto sì" ha poi continuato l'ex attore di Centovetrine alcuni giorni prima di lasciare il Grande Fratello Vip 6. "Se io mi fossi presentato in un modo e poi avesse scoperto che sono diverso sarebbe tradimento. Viviamo tutto in maniera molto libera" ha inoltre spiegato Belli aggiungendo che Delia sarebbe l'unica donna con cui si sentirebbe libero di essere se stesso senza filtri. Infine, l'attore classe 1982 ha confessato qualche particolare in più sulla relazione libera con Duran, parlando con il gieffino Biagio D'Anelli: "A casa c'è la nostra amica Stella che viene in vacanza con noi, ha dormito con noi".

Chi è Stella, l'amica di Alex Belli e Delia Duran

Secondo quanto riportato da Novella 2000, Stella sarebbe un'attrice che ha preso parte alla web serie The Lady, diretta da Lory Del Santo nata a Povegliano Veronese il 28 settembre 1958. Starlite (nome d'arte usato dall'attrice) sarebbe un'assidua frequentatrice della coppia e Alex Belli l'avrebbe spesso definita sua collaboratrice.

Quindi, pare che l'attore vedrebbe questa donna come un'amica speciale come Soleil Sorge, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Belli avrebbe una relazione 'aperta' con Duran: la conferma dell'ex moglie

In una recente intervista a Casa Chi, la modella Katarina Raniakova ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'ex marito Alex Belli: "Lui è medioevale, non è corretto, non ti dice com’è fatto.

Lui vuole una moglie e poi tutto il resto attorno". L'ex moglie ha poi aggiunto riguardo la presunta relazione aperta tra Belli e la modella venezuelana Delia Duran: "Gira questa voce e lui spesso l'ha detto e non lo nascondono. Ognuno di noi può vivere come vuole ma basta che si mettano le cose in chiaro. Non devi promettere fedeltà a una persona".