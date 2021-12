Delia Duran ha rotto il silenzio dopo quanto accaduto nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip e lo ha fatto su Instagram, dove ha annunciato di aver lasciato la casa milanese che condivideva con Alex Belli. La modella venezuelana ha detto addio alla città e si è presa un momento di riflessione, lontana da tutto e tutti.

Delia se ne va di casa: 'Hasta luego Milano'

La "telenovela" con protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua a tenere banco sui vari siti di Gossip. In queste ultime ore, si aggiunge un nuovo tassello al tutto: Delia Duran infatti, ha annunciato di aver detto addio a Milano, lasciando la casa che condivideva con Alex Belli.

"Hasta luego Milano" (tradotto "addio Milano") si legge a chiusura della storia pubblicata dalla modella venezuelana poche ore fa su Instagram. A quanto sembra, le ultime parole del "marito" nell'ultima diretta del Gf Vip non sono andate giù alla donna che ha quindi deciso di prendere una drastica decisione.

Duran: 'Ho bisogno di scappare'

Nel dettaglio, le cose sono precipitate nel momento in cui Alex ha dichiarato di essere innamorato di Soleil Sorge, sua compagna di avventura all'interno della Casa di Cinecittà. Non solo, ha ammesso di essere innamorato in egual misura, sia di Soleil che di Delia. Una sorta di 'poliamore' in cui Alex non ci vede nulla di strano.

Sembra però che la "moglie" (i due formalmente non sono sposati, ndr) non la veda allo stesso modo, testimonianza ne è la Storia Instagram pubblicata dalla donna sui social solo poche ore fa.

"Sono stati giorni complessi vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato", ha esordito Delia Duran, la quale ha proseguito confessando di aver bisogno di scappare, di prendersi del tempo per sé, lontano dai social e dal gossip. Parole che sembrano essere un addio anche ad Alex Belli.

La storia fra Delia e Alex potrebbe giungere al capolinea

Delia sembra voler prendere le distanze da Alex, stanca di vedere l'attore in atteggiamenti sempre più intimi con Soleil. In effetti aveva colpito anche il pubblico, il fatto che Delia avesse rifiutato l'invito di Signorini a partecipare all'ultima puntata del Gf Vip.

Non solo, non aveva nemmeno accettato di telefonare in diretta per avere un confronto con il "marito". Tutto questo, unito all'ultimo messaggio social di Delia, fa supporre che la storia tra lei e Alex sia giunta al capolinea. Sono solo supposizioni, visto che bisognerà attendere la reazione di Alex, nel momento in cui verrà informato della decisione di Delia.