Soleil Sorge da un giorno all'altro si è ritrovata al Grande Fratello Vip 6 senza il suo amico "speciale" Alex Belli: l'attore è stato squalificato lo scorso 13 dicembre per non avere rispettato le norme anti-covid. Carmen Russo vedendo l'influencer italo-americana in preda allo sconforto, ha cercato di analizzare il rapporto che si era creato tra Belli e Sorge.

Le parole della ballerina

Alex Belli non è più un concorrente del Reality Show di Canale 5. Il legame instaurato con Soleil Sorge era molto forte, tanto che la 27enne si è sentita persa senza il suo "compagno d'avventura".

Nella giornata di martedì 14 dicembre, l'influencer è scoppiata in lacrime. A quel punto Carmen Russo ha deciso di avvicinarsi per consolare la coinquilina. Inoltre, la ballerina ha fatto una riflessione sull'amicizia-speciale che si era venuta a creare tra Soleil e Alex: "Tu saresti riuscita a frenarti nei suoi confronto?" Stando al punto di vista della 62enne, Belli avrebbe voluto continuare ad avere un legame sia con Sorge che con la sua compagna Delia. Sulla base di quanto dichiarato Carmen ha cercato di spiegare a Soleil che Alex non ha avuto molto rispetto per la sua compagna. Dunque, non c'è da meravigliarsi se anche con un'amica come Soleil si è comportato in quel modo. Senza giri di parole Russo ha detto a Soleil: "Secondo me tu eri vittima di Alex e anche complice"

Per la moglie di Enzo Paolo Turchi, il bacio finale dato dall'influencer all'attore è vero che si trattava di una provocazione ma è stato molto forte.

Il commento su Belli

Parlando con la coinquilina del GFVip, Carmen Russo ha rivelato anche cosa pensa di Alex Belli. Scedendo nel dettaglio, la ballerina è convinta che l'ex gieffino abbia avuto in mente la "sceneggiatura" fin dal primo giorno che ha varcato la porta della casa più spiata d'Italia.

A detta di Carmen, Belli avrebbe delle mutazioni di carattere di cui spesso rimane vittima anche lui: "Diciamo che è come se il suo personaggio si impossessasse di lui".

Infine, Carmen Russo ha ammesso di avere avuto sempre questo pensiero su Alex.

La replica di Sorge

Dopo avere ascoltato l'analisi di Carmen, Soleil Sorge ha spiegato i suoi atteggiamenti nei confronti di Alex Belli. La diretta interessata ha ammesso che sarebbe riuscita a mettere un freno al legame con l'attore se fosse rimasto all'interno del GFVip.

Come riferito dalla 27enne, lontano dal reality show ha un fidanzato che la sta aspettando e non avrebbe mai voluto che tra Alex e Delia la storia giungesse al capolinea. Inoltre, Soleil ha sostenuto ch è stato Belli ad andare sempre oltre nella loro amicizia.

A proposito dell'amicizia instaurata con il 38enne, Sorge si è detta molto delusa per il comportamento avuta da Belli: "Mi ha deluso a livello umano". Infine, la 27enne ha confidato di avere premeditato il bacio con Alex per dimostrare che stava giocando: "Le cose o le pianifichi bene o succede un mezzo disastro come ha fatto lui".