Il trio Alex Belli-Delia Duran-Soleil Sorge continua ad essere centrale nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella puntata del 3 dicembre, l'attore ha ammesso di essere innamorato sia della moglie che della concorrente del GFvip. Dopo essersi dichiarato a quest'ultima durante la notte seguente alla penultima puntata, non ha fatto passi indietro nei confronti della moglie. Soleil, invece, ha subito precisato di avere una persona fuori con la quale vuole costruire qualcosa, ammettendo di provare un'attrazione fisica importante per Alex e di volersi vivere il momento.

Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge

Nella notte seguente alla puntata di lunedì 29 novembre, l'ex attore di Centovetrine si è dichiarato a Soleil, ammettendo i suoi sentimenti. Ha sottolineato di essersi innamorato di lei per la sua dolcezza e per tutte le sue sfaccettature e di aver nascosto quello che provava solo per proteggere la moglie Delia Duran. Ha poi proseguito, dicendo di non aver mai potuto immaginare quello che poteva succedere con la ragazza all'interno della casa: a sua detta, nulla è stato programmato e inizialmente pensava di poter gestire Soleil, ma poi non ci è riuscito. Infine, Alex ha riferito a Sorge di voler uscire dalla casa del GFvip per permetterle di vivere meglio la sua esperienza senza lui accanto.

Alex conferma l'amore per Soleil, ma ammette di amare anche Delia

Nella diretta del 3 dicembre, Alex Belli non ha negato quanto detto a Soleil, anzi ha confermato di esserne innamorato. Ha poi aggiunto, spiazzando Alfonso Signorini e il pubblico, di amare anche sua moglie Delia Duran: per Alex, dunque, si possono amare due persone contemporaneamente.

Infatti, ha affermato: "Delia sa benissimo quanto ci amiamo, chi ha definito che uno non possa amare nonostante abbia un'altra situazione".

Delia Duran, visti i recenti fatti, ha deciso di non presentarsi in studio e di non fare nemmeno una chiamata. L'attore ha apprezzato il gesto della moglie che, nella sua interpretazione dei fatti, avrebbe capito di dover lasciare Alex libero di viversi la sua esperienza all'interno della casa del Gfvip.

Anzi, Belli ha proprio invitato la moglie, durante l'attesa dell'eventuale chiamata, a non telefonare.

Soleil: 'Non amo due uomini, ho una persona fuori'

Soleil Sorge, invitata in studio per un faccia a faccia con Alfonso, ha detto la sua verità. L'influencer ha ammesso di amarlo come essere umano e di prendersi le sue responsabilità per il suo comportamento. Tuttavia, ha poi precisato di avere una persona fuori con la quale ha la volontà di costruire qualcosa che vada oltre le pulsioni fisiche. Tale volontà non sarebbe presente anche nel rapporto con Alex, al quale sarebbe legata solo da una forte attrazione. Sorge ha poi concluso: "Io non amo due uomini, riesco a distinguere meglio tutto, sono cosciente di quello che ho fuori e poi con Alex. Mi vivo il momento, non sento di fare del male".