Lunedì 20 dicembre, su Canale 5, è stata trasmessa la 29esima puntata del GFVip. Tra i protagonisti della serata ci sono stati Alex Belli, Soleil Sorge e Alessandro Basciano. In occasione di un confronto con l'influencer italo-americana, l'attore l'ha invitata ad aprire gli occhi sul nuovo arrivato nella casa. In replica, l'ex volto di Temptation Island ha invitato Belli a pensare più a sua moglie che al resto.

L'avvertimento dell'ex gieffino

L'ingresso di Alessandro Basciano ha avviato nuove dinamiche all'interno del GFVip. Il diretto interessato, nel video di presentazione, ha confidato di essere incuriosito da due concorrenti in particolare: Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Di conseguenza, il nuovo concorrente ha cercato di capire se potesse avere delle chance con una o l'altra concorrente.

In occasione della 29esima diretta del Reality Show, Belli ha dimostrato un certo fastidio per il legame instaurato dall'ex amica speciale e Basciano. Per questo motivo, il 38enne ha cercato di mettere in guardia Soleil: "Occhio perché i tentatori copia e incolla ce li hai lì dentro". In un secondo momento, Alex si è rivolto direttamente al nuovo concorrente: "Anche se hai le mie stesse iniziali sei un copia e incolla".

La replica del nuovo concorrente

Dopo essere stato stuzzicato dall'ex gieffino, Basciano ha replicato a Belli. Scendendo nel dettaglio, il giovane ha ammesso di non conoscere abbastanza Alex per poterlo giudicare.

Tuttavia, non si è lasciato scappare una frecciatina che ha coinvolto la moglie di Belli: "Anziché preoccuparmi di queste cose, mi preoccuperei a stare con la moglie". Inoltre, Alessandro ha invitato l'ex concorrente del GFVip a non perdere tempo a scrivere cose sugli altri.

Non contento, però, Alex ha prontamente replicato, invitando Basciano a non fare un copia e incolla di quanto già fatto da lui all'interno del reality show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alessandro indeciso tra Sophie e Soleil

Alessandro Basciano ha ammesso di provare un certo interesse sia per Sophie sia Soleil. Il diretto interessato ha deciso di dormire in stanza con l'influencer italo-americana tanto da condividere lo stesso letto. Parlando con Giacomo Urtis, il nuovo gieffino ha riferito di non essere indifferente al fascino della 27enne.

In un secondo momento, però, Basciano ha mostrato interesse anche per l'ex tronista di Uomini e Donne.

Alessandro si è detto sicuro di piacere a Sophie. Come riferito dal giovane, la 19enne gli avrebbe confidato di non avere più baciato Gianmaria dal suo ingresso. A tal proposito, Basciano ha precisato di non volere mettere in difficoltà Gianmaria, ma se Codegoni dovesse fare un passo verso di lui di certo non si tirerebbe indietro.