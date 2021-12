Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Blanca, nella terza puntata che andrà in onda lunedì 6 dicembre in prima serata alle 21:25 su Rai 1 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero interessanti. In particolare, nel terzo appuntamento Blanca vorrà dimenticare Liguori, dopo aver scoperto la relazione dell'uomo con la giornalista Marinella. Intanto, il figlio di quest'ultima sparirà nel nulla e subito si avvieranno le indagini per cercare il piccolo Gabriele.

Si scoprirà che non si sarà trattato di un allontanamento volontario, ma di un rapimento vero e proprio.

Proprio per questo motivo, le forze dell'ordine, insieme a Blanca, si metteranno subito in moto per riuscire a salvare il piccolo Gabriele. La giovane protagonista inizierà ad ascoltare le intercettazioni dei rapitori, però non vorrà più fare solo questo lavoro dietro le quinte, ma preferirà scendere sul campo per mettersi alla prova insieme ai suoi colleghi. Purtroppo, però, questa scelta, porterà delle conseguenze molto gravi per Blanca.

Blanca vorrà dimenticare Liguori

Nella terza puntata della Serie TV Blanca, in onda in prima serata su Rai 1e tratta dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, la protagonista cercherà di convincersi che il suo collega Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno, in realtà non le interessa.

Ovviamente però, la ragazza prenderà questa decisione nel momento in cui scoprirà che il suo collega ha una relazione con la giornalista Marinella.

Poco dopo, il figlio della giornalista scomparirà nel nulla e il commissario Bacigalupo penserà a un allontanamento volontario, ma poi Blanca scoprirà che il piccolo di nome Gabriele è stato rapito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le forze dell'ordine si metteranno alla ricerca del piccolo Gabriele

La giovane protagonista anche in questo terzo appuntamento collaborerà con le forze dell'ordine ascoltando le intercettazioni dei rapitori per scoprire la verità. Blanca però non vorrà solo fare questo lavoro da scrivania, in quanto si sentirà pronta a fare anche la differenza sul campo.

La ragazza non vorrà più stare dietro le quinte a guardare i colleghi in azione, ma vorrà agire in prima persona. Purtroppo per lei però, questa sua scelta di scendere in campo porterà alcune conseguenze molto gravi.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata della serie televisiva targata Rai per scoprire ulteriori novità, ma anche e soprattutto cosa succederà a Blanca dopo la sua scelta di entrare in azione per aiutare i suoi colleghi, perché stanca di lavorare dietro le quinte.