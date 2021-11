Secondo gli ultimi spoiler della serie televisiva italiana Blanca, nella seconda puntata che andrà in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 29 novembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, la protagonista Blanca dovrà indagare sulla morte di un ragazzo di 16 anni e questa volta il caso sarà legato all'ispettore Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno. Infatti, il corpo senza vita di Camillo verrà ritrovato proprio all'interno di uno stabile appartenente a Michele e, dopo le prime indagini della polizia, l'indiziato principale sarà lo zio dell'ispettore.

Quest'ultimo, si ritroverà costretto a dover combattere contro i pregiudizi della gente, ma non quelli di Blanca che, senza farsi influenzare, vorrà solo scoprire la verità.

Blanca sarà alle prese con un nuovo caso

Nella seconda puntata che andrà in onda lunedì 29 novembre, il cui titolo è Fantasmi, Blanca dimostrerà ancora una volta di saper dare un contributo molto importante alle indagini. Infatti, dopo che nella prima puntata la ragazza ha aiutato a risolvere il caso del corpo ritrovato senza vita vicino al ponte Morandi, i poliziotti inizieranno a tenerla molto di più in considerazione.

Per Blanca, però, si presenterà molto presto un nuovo caso da risolvere. Entrando nello specifico, si tratterà della morte di un ragazzo, di nome Camillo, di soli 16 anni.

Quest'ultimo, verrà ritrovato in un palazzo senza vita.

Liguori sarà coinvolto ella morte di Camillo

Dunque, verrà ritrovato il corpo senza vita del sedicenne Camillo in un palazzo, che non sarà uno stabile qualsiasi, bensì una dimora molto antica appartenente alla famiglia dell'ispettore Liguori. Quest'ultimo, infatti, confiderà a Blanca di avere dei legami con quel palazzo, perché al suo interno c'è un passato molto sofferente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poco dopo, le indagini sulla morte del ragazzino convergeranno proprio sulla famiglia dell'ispettore Liguori, che si ritroverà a dover fare i conti anche con i pregiudizi della gente per quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'indiziato principale per l'uccisione di Camillo sarebbe proprio lo zio di Michele. Blanca, però, non si farà influenzare dal coinvolgimento dell'ispettore e continuerà ad indagare per cecare di capire la dinamica che ha portato alla morte del sedicenne.

Intanto la protagonista, per quanto riguarda la sfera sentimentale, si ritroverà ad avere due pretendenti: lo chef Nanni e l'ispettore Liguori. Purtroppo, però, per Blanca si materializzeranno alcune ombre dal passato che rischieranno di rovinare la reputazione che è riuscita a costruirsi con tanta fatica.