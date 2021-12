La registrazione di Uomini e Donne di lunedì 6 dicembre è stata ricca di novità e colpi di scena per quanto riguarda il trono classico. Infatti, Roberta è ancora indecisa su chi possa essere l'uomo della sua vita, fra Samuele e Luca. Nella nuova giornata di riprese, come riporta il blogger di gossip Lorenzo Pugnaloni, la tronista romana ha portato in esterna il corteggiatore toscano. Nel frattempo, Salatino è tornato in studio e ha ballato con Roberta.

Uomini e Donne: Roberta è ancora indecisa fra Luca e Samuele

Roberta ha ancora dei dubbi. La tronista di Uomini e donne, infatti, non ha ancora scelto quale possa essere il corteggiatore più adatto a lei.

Infatti, nella giornata di lunedì 6 dicembre, Giusti non ha scelto. Pertanto, in studio si sono presentati ancora una volta, entrambi i corteggiatori della tronista. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, attraverso il suo profilo Instagram, rivelano che Samuele è stato portato in esterna. Durante l'uscita fra i due ragazzi, però, non c'è stato nessun bacio.

Uomini e Donne: Luca torna in studio e Roberta balla con lui

Nel frattempo, Luca Salatino è tornato in studio e, in base alle indiscrezioni trapelate, la tronista romana ha scritto una lettera al cuoco. Al momento, non è chiaro cosa abbia voluto dire Roberta al suo corteggiatore. L'unica cosa certa, attualmente, è che durante la registrazione di Uomini e Donne di lunedì 6 dicembre, Giusti ha ballato con Luca.

Le anticipazioni presenti sul web non rivelano, però, quale sia stata la reazione di Samuele nel vedere il gesto fatto dalla tronista nei confronti del suo rivale.

Uomini e Donne, il trono di Roberta non è finito: incertezza fra Luca e Samuele

Roberta è ancora indecisa fra i suoi corteggiatori. Infatti, anche nell'ultima giornata di riprese, la tronista non ha scelto quale sia il ragazzo giusto per lei.

Luca e Samuele sono molto diversi, sia esteticamente, che caratterialmente. Il single toscano è più pacato e ha dichiarato più volte, nelle puntate già andate in onda sul piccolo schermo, di essersi innamorato della tronista. Il cuoco romano, invece, è più impulsivo, ma ha dimostrato di tenere molto a Giusti, anche se, in una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, aveva dichiarato di essersi reso conto che, forse, le loro differenze caratteriali potevano essere un ostacolo in una futura relazione.

Al momento, Roberta non si è ancora sbilanciata su chi possa essere il suo corteggiatore preferito. La tronista aveva dichiarato in una recente puntata, andata in onda in televisione, di essere molto attratta fisicamente da Carniani. Non resta che attendere le prossime registrazioni, per scoprire quale sarà la scelta di Roberta.