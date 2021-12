Diversi colpi di scena accadranno in occasione delle nuove puntate di Un posto al sole, la soap opera segita da quasi due milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 3. Le trame dello sceneggiato dal 13 al 17 dicembre svelano che Clara Curcio entrerà in crisi dopo aver avuto uno scontro con Alberto Palladini (Maurizio Aiello), il padre di suo figlio Federico. Michele Saviani, invece, potrebbe decidere di non partire più per Milano

Anticipazioni Un posto al sole: puntate dal 13 al 17 dicembre

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate dal 13 al 17 dicembre, in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Nunzio scoprirà il terribile segreto che ha tolto la serenità a Chiara.

Più tardi quest'ultima si imbatterà in un evento imprevisto dopo aver ascoltato i consigli dell'ex fidanzato e Franco.

Rossella e Silvia, invece, saranno stupefatte dalla proposta di lavoro fatta da Michele. I due ex coniugi, a questo punto, cercheranno di appianare le divergenze, tanto da apparire sereni come un tempo. Una calma che però infastidirà moltissimo la loro figlia.

Vittorio, intanto, studierà un altro piano per cercar di far disinnamorare Speranza di lui. Infine Patrizio racconterà al padre di avere alcuni progetti per il futuro. Raffaele (Patrizio Rispo), tuttavia, non apparirà molto convinto.

Clara in crisi dopo uno scontro con Palladini

Nelle puntate di Upas nella settimana fino al 17 dicembre, Samuel non riuscirà a dissuadere Vittorio a non tramare alle spalle di Speranza.

Patrizio, invece, sarà sempre più vicino ad andare a vivere con Clara e Federico, ma la ragazza entrerà in crisi dopo essersi scontrata con Alberto. Più tardi, Curcio confiderà a Ornella di aver avuto un brutto alterco con Palladini sulla possibilità di andare a convivere con il giovane Giordano.

Nel frattempo Chiara tirerà un sospiro di sollievo, mentre Franco resterà senza parole dopo la scelta presa da Nunzio.

Michele potrebbe rifiutare la proposta di lavoro a Milano

Rossella, invece, crederà che Michele abbia intenzione di rifiutare la proposta lavorativa a Milano per colpa sua. Vittorio darà vita a una strategia con protagonista Speranza, che purtroppo non darà i frutti sperati, visto che il piano del giovane Del Bue avrà l'effetto contrario e la nipote di Mariella sarà sempre più presa da lui.

Clara, intanto, prenderà una decisione sofferta al termine di un incontro con Ornella. Infine Rossella riceverà un invito dopo aver tentato di convincere il padre a partire per il Nord.

In attesa di vedere queste novità in tv, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 20:45 su Rai 3.