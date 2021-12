Novità in arrivo nella programmazione Mediaset per il 2022.

Le anticipazioni sui palinsesti dei prossimi mesi, rivelano che ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda di alcune soap che ormai sono entrate a far parte della programmazione quotidiana di milioni di spettatori: questo il caso di Una vita, la soap spagnola che chiuderà i battenti entro il 2022, mentre ci sarà spazio per il ritorno di un prodotto molto atteso dal pubblico: ossia Brave and Beautiful.

Chiude per sempre la soap Una Vita: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset per il 2022 riguarderanno in primis la fascia del daytime pomeridiano, che normalmente è "nelle mani" della soap.

Per Una Vita, la storica soap iberica che da diversi anni tiene compagnia a milioni di spettatori, arriverà il fatidico momento dell'addio finale.

In patria, infatti, si è scelto di cancellare l'appuntamento quotidiano con la soap opera ambientata ad Acacias 38 e la stessa sorte quindi toccherà anche agli spettatori italiani.

Nei prossimi mesi, quindi, ci saranno le ultime puntate di sempre di questa soap che appassiona una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori al giorno, toccando anche picchi del 19% di share.

Brave and Beautiful ritorna su Mediaset nel 2022

Entro il 2022 è previsto il finale di sempre di Una Vita, ma intanto Mediaset è già corsa ai ripari e ha acquistato una nuova soap opera sempre di provenienza dalla Spagna, destinata al pomeriggio di Canale 5.

Trattasi di Dos Vidas, di cui però al momento non si sa ancora con certezza quando comincerà la regolare messa in onda nel palinsesto italiano.

Tuttavia, per una soap che esce di scena dalla programmazione Mediaset ce ne è già un'altra pronta a rientrare: Brave and Beautiful, la serie turca che ha debuttato questa estate su Canale 5, ma poi sospesa a pochi episodi dalla fine.

La soap tornerà in onda nel 2022 in prima visione su Canale 5: potrebbe andare in onda al termine delle puntate della seconda serie di Love is in the air, oppure potrebbe slittare alla prossima estate.

Novità per le fiction di prima serata: cambia il giorno di programmazione

Inoltre, il cambio programmazione Mediaset per il 2022 riguarderà anche la messa in onda delle fiction di prime time.

In questi mesi autunnali, si è scelto di trasmettere di mercoledì sera ma, da gennaio, le nuove serie televisive cambieranno giorno e passeranno al venerdì sera.

Tra i titoli più attesi dei prossimi mesi vi è sicuramente Viola come il mare, con protagonisti gli attori Can Yaman e Francesca Chillemi.