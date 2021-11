La programmazione Mediaset del 2022 prevede il ritorno della Serie TV turca Brave and Beautiful (Cesur Ve Guzel). I telespettatori, però, dovranno - nel corso del nuovo anno - dire addio a due soap opera in onda attualmente nella fascia pomeridiana di Canale 5: Una vita e Love is in the air.

Il ritorno di Brave & Beautiful

Durante l'estate del 2021, è andata in onda la prima stagione della serie tv turca Cesur ve Guzel, meglio nota come Brave and Beautiful. La trama, incentrata sull'amore tra Cesur e Suhan, risulta avvincente per una componente di sentimenti e thriller.

Nel corso del 2022 salvo novità dovrebbe essere mandata in onda su Canale 5 la seconda stagione. Le puntate in Turchia sono 32, ognuna delle quali dura circa due ore e mezza. Ogni episodio trasmesso in Italia, invece, ha una durata di circa 45 minuti, per cui in tutto sono previsti 96 episodi, 55 dei quali sono andati in onda durante l'estate, costituendo la prima stagione. I restanti episodi mancanti dovrebbero invece essere trasmesse appunto nel corso del nuovo anno.

Chiudono i battenti le soap Una vita e Love is in the air

Secondo le medesime indiscrezioni, se da un lato è previsto il ritorno di Brave and Beautiful, dall'altro nel 2022 giungeranno a conclusione le vicende di altre due soap opera di Canale 5, ossia la spagnola Una vita e la turca Love is in the air.

Una vita terminerà la propria messa in onda italiana nel corso dell'anno 2022, dopo che in Spagna l'ultima puntata è stata già trasmessa lo scorso 4 maggio. Dopo di essa, infatti, la produzione iberica della soap ha deciso di non proseguire con le vicende ambientate nel quartiere di Acacias 38. Essa va in onda anche in Italia ormai dal 2015, per un totale di sette stagioni.

Secondo alcune indiscrezioni la seconda stagione di Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel) prenderà lo spazio orario attualmente occupato da Una vita nel palinsesto di Canale 5.

Riguardo invece a Love is in the air, essa sta attualmente arrivando al termine della prima stagione, poi ci sarà la seconda, dopo la quale la soap chiuderà i battenti.

In Italia la messa in onda del finale è previsto per i primi mesi del 2022, probabilmente tra febbraio e marzo. La seconda stagione in Turchia prevede 11 episodi (sempre dalla lunghezza di circa due ore e mezza), che presumibilmente, anche in questo caso, in Italia, saranno "spezzati" in un numero di puntate più elevato, da 45 minuti ciascuna.