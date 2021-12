Aria di crisi tra Antonito e Lolita. È quello che succederà nelle prossime puntate di Una vita. Tutto a causa di Natalia Quesada, la new entry della soap tv, che riuscirà a sedurre il giovane Palacios. Lolita suo malgrado, assisterà ad un momento intimo tra i due e ciò potrebbe portare la donna a chiudere il matrimonio con il figlio di Ramon.

Natalia cerca di sedurre Antonito

Nel corso delle prossime puntate, i telespettatori italiani di Una vita faranno la conoscenza di nuovi personaggi. Si tratta di Natalia e Aurelio Quesada, due fratelli che avranno un conto in sospeso con Marcos Bacigalupe.

I due pianificheranno una vendetta contro il marito di Felicia, ma nel frattempo metteranno zizzania anche tra altri personaggi della serie tv. Purtroppo ad essere presi di mira dai due saranno Lolita e Antonito. Natalia cercherà di sedurre il figlio di Ramon e sembrerà riuscire nel suo intento: Antonito infatti non sarà affatto insensibile al fascino della nuova arrivata.

Lolita caccia di casa Antonito nelle prossime puntate di Una vita

Lolita si accorgerà ben presto che il marito e Natalia si saranno avvicinati e sospetterà che il Marito la stia tradendo. La donna avrà conferma di tutto nel momento in cui le verranno recapitate delle foto che ritrarranno Antonito in compagnia di Natalia. Nel contempo, il misterioso fotografo ricatterà Antonito, minacciandolo di mostrare alla moglie ulteriori scatti compromettenti.

Lolita non prenderà affatto bene la cosa e deciderà di cacciare Antonito da casa. Il figlio di Ramon accetterà la decisione della moglie e trascorrerà la sua prima notte fuori casa alla pensione. Inevitabilmente, questo porterà tutto il quartiere a commentare la crisi con Lolita. Quest'ultima intanto, sarà distrutta dal dolore.

Lolita sconvolta: becca Antonito tra le braccia di Natalia

Il piano di Aurelio e Natalia proseguirà visto che le cose per Lolita e Antonito saranno destinate a peggiorare ulteriormente. Quando Antonito tornerà a casa per prendere le sue cose, arriverà Natalia, la quale gli si avvicinerà in modo seducente. Proprio in questo frangente, sopraggiungerà Lolita, la quale beccherà i due in atteggiamenti intimi.

A questo punto, sembrerà che il matrimonio di Lolita sia giunto al capolinea, ma per scoprire cosa accadrà bisognerà attendere le prossime puntate di Una vita. Di certo si sa che Natalia non sarà affatto orgogliosa di ciò he ha fatto ma, nonostante questo continuerà a seguire le istruzioni del fratello Aurelio.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Una vita, ricordando che la soap iberica va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.