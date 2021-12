Monica Bellucci sarà ospite sabato 11 dicembre a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. Monica Bellucci è fresca dell'uscita del film "The Girl in the Fountain" presentato al Torino Film Festival e nelle sale il primo e il 2 di dicembre. Questa sua ultima fatica è un docufilm sulla storia di Anita Ekberg di Antongiulio Panizzi scritto dalla giornalista e scrittrice Paola Jacobbi e da Camilla Paternò. Gli spettatori di Ballando con le Stelle vedranno la performance dell'attrice di Città di Castello questo sabato dalle 20:35, sempre in prima serata su Rai 1.

Un film che vuol essere un tributo alla Ekberg

Il titolo del film, spiegano le sceneggiatrici, deriva dall'incontro con due turisti americani un po' anziani tanti anni fa a Roma. Non ricordavano il nome della bella Anita Ekberg [VIDEO]del film di Federico Fellini "La Dolce Vita" però dissero alla cronista di provare il desiderio di vedere quella fontana. Quel magnifico monumento dove quella bionda statuaria che loro ribattezzarono la "girl in the fountain" amava sguazzare chiamando a sé Marcello Mastroianni. "Marcello, come here". Questa suggestione è stata ripresa dalle sceneggiatrici che hanno creato il docufilm omaggiando l'anziana coppia americana.

Un personaggio cucito addosso a Monica Bellucci

Anita Ekberg, il personaggio interpretato da Monica Bellucci, non ha realmente vissuto una vita meravigliosa. Suo marito la picchiava. Anita Ekberg [VIDEO]è morta a Rocca di Papa senza troppi clamori. Bellezza sensuale, statuaria, meravigliosa, era passata a poco a poco in secondo piano, nonostante abbia rappresentato iconicamente quello che è stata la Roma degli anni '60: la cosiddetta Dolce Vita.

Non ci sono metri di paragone: ciascuno stigmatizza nella scena della fontana di Trevi tra Ekberg e un bellissimo Marcello Mastroianni quello che furono gli anni '60.

La carriera della Bellucci: un'ascesa senza fine

Monica Bellucci, nata a Città di Castello, in Umbria, nel 1964 ha avuto una carriera sfolgorante prima nel mondo della moda, dove a caratterizzarla è sempre stata la sua bellezza naturale e genuina, talvolta fredda e misteriosa e il mondo del Cinema.

Il suo matrimonio con il regista francese Vincent Cassel ha prodotto due ragazze, Deva, che è già alle sue prime esperienze nel mondo della moda, sebbene la madre ci tenga a precisare che sono collaborazioni sporadiche perché ancora la figlia deve studiare, e Leonie di undici anni.