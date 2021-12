Le anticipazioni della soap opera milanese Il Paradiso delle Signore riservano diverse novità.

Nelle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 dicembre su Rai 1, Irene Cipriani (interpretata dall'attrice Francesca Del Fa) non prenderà molto bene la decisione di Stefania (Grace Ambrose) riguardo il suo trasferimento. La giovane Colombo, infatti, sarà ormai decisa a lasciare la casa che condivide con le sue amiche, per andare a vivere insieme a suo padre e alla sua nuova famiglia. In seguito Vittorio Conti darà a Stefania un compito molto importante, quello di affiancare Marco in redazione.

Il Paradiso delle signore: Irene angosciata per il trasferimento di Stefania

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Irene sarà assai angosciata per l'imminente trasferimento di Stefania e non si presenterà al lavoro. Nel frattempo Flora si sentirà sotto pressione e non riuscirà più a nascondere il suo stato d'animo, soprattutto a Umberto e ad Adelaide. Armando, invece, vorrà difendere Agnese e deciderà di affrontare Salvo, ma l'uomo non gli racconterà tutta la verità e ometterà alcuni dettagli importanti. Successivamente, presso casa Colombo tutti faranno colazione insieme, mentre Adelaide comincerà a sospettare che Flora abbia in mente qualcosa e penserà di anticiparla, tendendole una trappola.

Vittorio assegna un compito a Stefania

Presso il grande magazzino, intanto, si lavorerà al nuovo numero del Paradiso Market e Vittorio assegnerà a Stefania il compito di affiancare Marco in redazione. Agnese, intanto, avrà un duro confronto con Armando, mentre Marco continuerà a provarci con Gemma. L'uomo, però, verrà ostacolato da Stefania: la giovane sarà determinata a mettergli i bastoni tra le ruote, soprattutto dopo che Veronica le ha affidato il compito di vegliare sulla figlia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In seguito, al Paradiso verrà allestito lo spazio per il Natale, con tanto di albero addobbato: con l'occasione, Dora ne approfitterà per corteggiare Nico. In seguito accadrà qualcosa di assai inaspettato: il grande magazzino rischierà di andare a fuoco, a causa di una distrazione di Agnese, che lascerà acceso il ferro da stiro per tutta la notte.

Vittorio consiglia ad Agnese di prendersi qualche giorno di riposo

Dopo l'incidente avvenuto al Paradiso, Vittorio consiglierà ad Agnese di prendersi qualche giorno di riposo dal lavoro.

Presso il grande magazzino, intanto, comincerà il rito natalizio dei bigliettini sull'albero, nei quali ogni persona dovrà scrivere i propri desideri: Dora sarà molto incuriosita dal particolare gioco e sembrerà interessata a partecipare.

Nel contempo Tina scoprirà la data della sua operazione e annuncerà la novità anche ad Agnese, il solo pensiero, però, metterà angoscia ad entrambe. Salvo, invece, sarà assai rigido nei confronti di sua madre e l'atteggiamento dell'uomo non verrà visto di buon occhio da Anna, la quale non riuscirà a comprendere le ragioni che abbiano portato il giovane ad un tale distacco.

Infine, Umberto resterà alquanto deluso da Flora, poiché scoprirà i vari stratagemmi che la donna sta usando per nascondere parte della verità a lui e ad Adelaide.