Cambio programmazione in arrivo per le reti Mediaset in vista delle giornate natalizie. Le novità riguarderanno la programmazione delle soap Beautiful e Una vita, due veri e proprio "colossi" della programmazione quotidiana di Canale 5. Complice lo stop di diverse trasmissioni in onda quotidianamente sulle reti del Biscione, la messa in onda delle due soap subirà delle modifiche e torneranno in onda anche di domenica pomeriggio.

Una Vita e Beautiful, cambio programmazione feste natalizie: ecco cosa succede il 25 e 26 dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Beautiful e Una Vita riguarderà la giornata di sabato 25 dicembre.

In occasione della giornata di Natale, Mediaset non trasmetterà i nuovi episodi delle due soap che tutti i giorni appassionano una media di oltre due milioni di fedelissimi spettatori.

Il 25 dicembre, la programmazione del primo pomeriggio di Canale 5 sarà nelle mani di Federica Panicucci, dato che sarà riproposta la replica del Concerto di Natale in Vaticano (trasmesso per la prima volta nella serata del 24 dicembre).

Tuttavia, domenica 26 dicembre, complice l'assenza di Amici 21 che non andrà in onda per la consueta pausa del periodo natalizio, ecco che torneranno in onda gli appuntamenti con le due soap.

Ecco la programmazione di Beautiful e Una Vita del 26 dicembre 2021

Per la giornata del 26 dicembre, infatti, Beautiful e Una Vita torneranno in onda eccezionalmente di domenica pomeriggio.

Come sempre l'appuntamento è in programma dalle 13:40 quando andrà in onda prima l'episodio della soap a stelle e strisce con protagonisti Ridge e Brooke e poi a seguire ci sarà spazio per un episodio singolo della soap iberica Una Vita, che nel 2022 saluterà definitivamente il pubblico italiano dopo la cancellazione già avvenuta in Spagna.

A partire da lunedì 27 dicembre, gli appuntamenti con le due soap del primo pomeriggio di Canale 5 tornerà ad essere quello standard e ritornerà anche quello con la soap turca Love is in the air, regolarmente in onda dalle 16:45 circa, dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip.

Stop alla doppia puntata del GF Vip 6: ecco cosa succede nel periodo natalizio

Il cambio programmazione Mediaset per il periodo natalizio riguarderà anche la messa in onda del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il GF Vip 6, infatti, perderà la doppia puntata di messa in onda su Canale 5. Il 24 dicembre, così come il 31 dicembre non ci sarà spazio per un nuovo appuntamento con il reality show Mediaset.

Il ritorno della doppia puntata, dopo la sosta natalizia, è previsto nuovamente a partire dal mese di gennaio 2022, sempre di lunedì e venerdì sera.