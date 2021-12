Cambio programmazione in arrivo sulle reti Rai in vista del periodo natalizio. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che andrà in pausa per una settimana. Stessa situazione anche per il talent show The Voice Senior condotto da Antonella Clerici, che osserverà un turno di riposo dalla programmazione del prime time della rete ammiraglia.

Stop per Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione Rai delle prossime settimane, rivelano che per Il Paradiso delle signore 6 è previsto uno stop di una settimana.

A partire da lunedì 27 dicembre, la soap opera ambientata nel celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo, non sarà in onda in prima visione assoluta.

La Rai ha optato per uno stop di una settimana e quindi gli episodi inediti de Il Paradiso 6 saranno sospesi dal 27 al 31 dicembre 2021.

L'appuntamento con la soap opera, però, tornerà regolarmente in onda da gennaio 2022. Le anticipazioni ufficiali rivelano che le nuove puntate ripartiranno da lunedì 3 gennaio 2022, come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio.

The Voice Senior con Antonella Clerici in pausa: cambia la programmazione Rai

Cambio programmazione in arrivo anche per il talent show The Voice Senior condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti nei panni di giudici di questa seconda edizione.

Il prossimo venerdì 31 dicembre il talent show non andrà in onda su Rai 1, per lasciare spazio alla tradizionale serata de L'Anno che verrà, lo show di fine anno condotto da Amadeus che accompagnerà gli spettatori e il pubblico della rete ammiraglia verso il 2022.

Il talent show condotto da Antonella Clerici, che in queste settimane di messa in onda ha registrato una media di oltre 3,6 milioni di fedelissimi spettatori, andrà in pausa per una settimana ma tornerà regolarmente in onda nella prima settimana di gennaio.

Mara Venier in onda anche durante le feste nel palinsesto di Rai 1

Venerdì 7 gennaio 2022, alle 21.35 circa, è in programma il nuovo appuntamento con The Voice Senior sempre sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda la domenica pomeriggio di Rai 1 che, anche nel periodo delle feste natalizie, sarà regolarmente nelle mani di Mara Venier e Francesca Fialdini.

L'appuntamento con Domenica In così come quello con Da noi a ruota libera, sono confermati per domenica 26 dicembre, a partire dalle ore 14 e poi a seguire ci sarà spazio anche per una nuova puntata de L'Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna.

Sempre in daytime proseguirà anche l'appuntamento con I Soliti Ignoti, il game show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, leader indiscusso della sua fascia oraria.