Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la sua messa in onda su Canale 5 e, per una delle prossime puntate di questa edizione, è prevista l'assenza in studio di Sonia Bruganelli. L'opinionista del reality show, protagonista nel corso dell'ultima puntata di uno scontro infuocato col padrone di casa Alfonso Signorini, si assenterà per le vacanze natalizie e, stando ai retroscena riportati nel corso della diretta di "Casa Chi", il conduttore starebbe cercando già la sostituta che prenderà il suo posto al fianco di Adriana Volpe.

L'opinionista Sonia Bruganelli assente dal GF Vip per una puntata

Nel dettaglio, stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, in una delle prossime puntate serali del Grande Fratello Vip in onda durante il periodo natalizio su Canale 5, mancherà Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis non sarà presente in studio per "godersi" le vacanze insieme alla sua famiglia e di conseguenza lascerà la sua compagna Adriana Volpe da sola.

Tuttavia, Alfonso Signorini starebbe già cercando la persona che prenderà il posto di Sonia in quella puntata del GF Vip, dato che la produzione del reality show non avrebbe intenzione di lasciare Adriana Volpe in solitaria.

Alfonso Signorini sostituisce Sonia al GF Vip

Chi prenderà il posto della moglie di Bonolis nel parterre degli opinionisti? A fornire degli indizi ci ha pensato sempre Parpiglia, il quale ha fatto sapere che questa nuova opinionista "speciale" per una sera è una ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip.

Si tratta di una donna che ha sui 44 anni e che pare abbia già ricevuto l'ok anche da parte della stessa Bruganelli.

Dagli indizi raccolti, non si esclude che possa trattarsi di Elenoire Casalegno, che fu tra le protagoniste della prima edizione del reality show, all'epoca condotto da Ilary Blasi con Signorini nei panni di opinionista.

La verità di Sonia Bruganelli sul suo addio al GF Vip 6

In attesa di scoprire se sarà proprio la Casalegno a diventare la nuova opinionista per una sera di questo GF Vip 6, Sonia Bruganelli sui social ha voluto far chiarezza alle voci legate ad un suo addio definitivo alla trasmissione.

Dopo l'acceso scontro in studio che c'è stato con Alfonso Signorini nel corso dell'ultima diretta e il conseguente "addio" momentaneo di Sonia, che scelse di lasciare lo studio della trasmissione, si è vociferato che la moglie di Bonolis fosse in procinto di abbandonare il cast del reality show da gennaio.

Una notizia che è stata smentita da Sonia sui social, la quale con un secco e laconico: "Ma noo", ha fatto sapere che non lascerà il ruolo di opinionista in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, in onda fino a marzo.