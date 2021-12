Cambia la programmazione Rai in vista dell'avvicinarsi del periodo di Natale. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda di alcuni appuntamenti simbolo del palinsesto quotidiano della rete ammiraglia. È questo il caso de Il Paradiso delle signore 6 che subirà uno stop di una settimana mentre La Vita in diretta di Alberto Matano si fermerà solo per qualche giorno. Situazione diversa per Mara Venier, che sarà sempre in onda con la sua Domenica In.

Il Paradiso delle signore 6, stop a Natale: cambio programmazione Rai dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Rai per il periodo delle feste di Natale 2021 rivelano che ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda de Il Paradiso delle Signore 6. Quest'anno, infatti, la soap andrà in onda regolarmente nel corso della settimana che va dal 20 al 24 dicembre, dopodiché ci sarà un turno di stop.

Dal 27 al 31 dicembre 2021, infatti, non sono previsti i nuovi appuntamenti con la soap del pomeriggio di Rai 1, la quale osserverà un periodo di pausa della durata di una settimana. Le nuove puntate di questa sesta seguitissima stagione, che raccoglie una media di oltre 2 milioni di fedelissimi al giorno, riprenderà normalmente a partire da lunedì 3 gennaio 2022, come sempre nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa.

Stop per Alberto Matano durante il periodo di Natale

Novità in arrivo anche per quanto riguarda la messa in onda de La Vita in diretta, il talk show leader della fascia di ascolti del pomeriggio, condotto con successo da Alberto Matano. L'ex mezzobusto del Tg1 non sarà in onda con la sua popolare trasmissione il 24 e il 31 dicembre: la messa in onda riprenderà normalmente dal 3 gennaio.

Sempre in daytime, invece, proseguirà normalmente l'appuntamento con Domenica In, il contenitore del dì di festa della rete ammiraglia Rai condotto da Mara Venier.

Mara Venier non si ferma a Natale: nessun cambio programmazione per Domenica In

La conduttrice veneta, infatti, sarà regolarmente in onda per tutto il mese di dicembre e quindi anche durante il periodo delle feste natalizie, proprio come è già successo nelle stagioni precedenti.

Nessuno stop, quindi, per Domenica In che continua a essere uno dei programmi più seguiti del weekend di Rai 1, con una media che supera la soglia dei tre milioni di fedelissimi spettatori e uno share che arriva a toccare anche il 20%.

In access prime time, invece, il game show I Soliti Ignoti condotto da Amadeus si fermerà il 30 e 31 dicembre, quando verrà sostituito da uno speciale di The Voice Senior e dal messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.