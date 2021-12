Can Yaman e Francesca Chillemi continuano a essere al centro dell'attenzione non solo per il nuovo progetto lavorativo che li vedrà protagonisti di una fiction su Canale 5, ma anche per le voci di presunto flirt che li riguardano. Nelle ultime settimane, infatti, i due attori sono stati paparazzati dai fotografi della rivista "Chi" mentre uscivano a distanza di poche ore, dall'abitazione di Francesca Chillemi, entrambi super-trasvestiti per non farsi riconoscere. Ebbene, stando agli ultimi retroscena riportati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, tale situazione avrebbe causato una crisi tra l'attrice e il suo compagno.

Voci di flirt tra Can Yaman e l'attrice Chillemi

Nel dettaglio, qualche settimana fa il settimanale diretto da Signorini aveva pubblicato delle immagini scottanti di Can Yaman beccato mentre si allontanava dall'appartamento romano di Francesca Chillemi.

Stando a quanto riportato dalla rivista di Gossip, i due avrebbero trascorso insieme un weekend, da solo, complice anche il fatto che il compagno di Francesca Chillemi si trovasse a Milano assieme alla loro bambina.

Le voci di un presunto flirt tra Can e Francesca Chillemi si sono subito rincorse e, in queste settimane, i due hanno scelto di non alimentare ulteriormente il gossip, preferendo perseguire la strada del silenzio.

Il retroscena su Francesca Chillemi dopo la paparazzata con Can Yaman

Sia l'attore turco sia l'ex Miss Italia non hanno confermato ma neppure smentito lo scoop e le foto della paparazzata della rivista diretta da Alfonso Signorini.

A quanto pare, però, Francesca Chillemi si sarebbe ritrovata a fare i conti con una crisi che avrebbe riguardato il suo rapporto con il compagno Stefano Rosso.

È sempre il settimanale "Chi" a riportare dei nuovi retroscena su questa situazione, facendo sapere che dopo quelle immagini che testimoniavano l'incontro segreto tra Can e Francesca, l'attrice si sarebbe ritrovata a passare un momento di "forte crisi" con il suo compagno.

Si parla di 'forte crisi' tra Francesca Chillemi e il suo compagno: 'colpa' di Can Yaman

Alla fine, però, malgrado i dubbi Stefano Rosso avrebbe scelto di credere alla versione dei fatti raccontata da Francesca Chillemi e per il momento tra i due sarebbe ritornato di nuovo il sereno e l'armonia di un tempo.

"In famiglia c'è però chi rumoreggia pesantemente contro la Chillemi", scrive ancora il settimanale alludendo al fatto che i famigliari di Stefano Rosso non avrebbero gradito le foto di questa paparazzata che vedeva protagonista l'ex Miss Italia al fianco del noto attore turco Can Yaman, che ha stregato le fan italiane.