Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la messa in onda su Canale 5: il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà avanti fino al prossimo marzo 2022 e non chiuderà più i battenti a dicembre, così come previsto inizialmente. Intanto, però, emergono nuovi retroscena su quelli che potrebbero essere i prossimi concorrenti pronti a mettersi in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia. Tra questi spiccherebbe anche il nome dell'attrice Eva Grimaldi.

Prolungato il Grande Fratello Vip 6 su Canale 5: la finale slitta al 2022

Nel dettaglio, Mediaset ha scelto di prolungare questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, la quale andrà avanti fino a metà marzo.

Una decisione che, fino a questo momento, non è stata ancora svelata ai concorrenti presenti in casa, i quali scopriranno la verità solo durante le prossime puntate serali del reality show Mediaset.

In queste ultime ore, però, alcuni concorrenti hanno intuito che il GF Vip andrà ben oltre il mese di dicembre e non hanno nascosto i loro dubbi e le loro perplessità.

Retroscena sui nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Tra questi vi è Aldo Montano che, proprio al termine dell'ultima puntata serale del reality show Mediaset, ha ammesso di essere pronto a lasciare la casa di Cinecittà entro il prossimo 13 dicembre, tanto da aver chiesto di fargli arrivare uno smoking per poter uscire come se si trattasse della sua finalissima.

Insomma diversi dei concorrenti che sono protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip, potrebbero gettare la spugna nel corso delle prossime settimane e per far fronte a questa situazione, ecco che gli autori stanno scegliendo nuovi concorrenti da far entrare nella casa di Cinecittà.

Stando ai retroscena riportati sulle pagine di "Dagospia", sarebbe saltata l'ipotesi di vedere in casa Vera Gemma, ex naufraga dell'Isola dei famosi, la quale era in pole position per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà nel corso delle prossime settimane.

Ecco chi potrebbe entrare al GF Vip 6 nelle prossime puntate serali

Alla fine, Vera Gemma non sarà una new entry nel cast di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Al suo posto, infatti, dovrebbe arrivare l'attrice Eva Grimaldi felicemente fidanzata con la sua compagna Imma Battaglia. Per la Grimaldi sarebbe la prima volta in assoluto come concorrente del GF Vip, dopo la sua precedente esperienza all'Isola dei famosi.

Tra i nomi che circolano in queste ore come possibili nuovi concorrenti di quest'anno, spicca anche il nome dell'attrice e showgirl Nathalie Caldonazzo, anche lei in passato naufraga sulle spiagge dell'Isola dei famosi Mediaset.