La serie TV Un Professore con Alessandro Gassmann sta per arrivare al gran finale, nel quale Dante farà i conti con il segreto del suo passato che ancora lo tormenta. Questo prodotto Rai ha convinto decisamente il pubblico, che ha risposto con ascolti record in ogni puntata trasmessa nella prima serata del giovedì. Uno dei personaggi più amati, pur nella sua drammaticità, è Manuel. Figlio di Anita, è uno degli allievi di Dante, il professore anticonformista tanto abile in classe e nel rapporto con i ragazzi quanto in difficoltà con suo figlio Simone, l'esatto opposto di Manuel.

Damiano Gavino è il giovane attore che interpreta il ruolo di Manuel e si è raccontato in una lunga e interessante intervista.

Un Professore, Damiano Gavino è Manuel

Damiano Gavino, volto di Manuel in Un Professore, ha solo 20 anni e ha debuttato come attore proprio nella serie televisiva con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Decisamente riservato, non ama condividere la sua quotidianità sui social, anche se ha un profilo ufficiale Instagram. È nato a Roma e non ha avuto una vita sempre facile.

Nella sua lunga intervista a DiPiù Tv, Damiano ha raccontato un po' di sé. Si definisce un ragazzo tranquillo, con la testa sulle spalle. Insomma, l'esatto opposto del personaggio di Manuel, il figlio scavezzacollo di Anita.

E, proprio per questo suo andare controcorrente, è stato preso di mira da alcuni bulletti durante il periodo della scuola media.

Damiano Gavino ha raccontato che calarsi nel ruolo di bulletto in Un Professore gli ha dato modo di rivivere quei momenti, che lo mettevano molto a disagio. Un periodo non bello della sua vita, nella quale spesso tornava a casa demoralizzato e abbattuto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'inizio della carriera di Damiano Gavino

Il giovane attore ha detto di essersi avvicinato a questo mondo grazie alla sorella. La produzione di Un professore cercava comparse ma, a dispetto di ogni previsione, Damiano ha ottenuto il ruolo di Manuel. Gavino ha capito di voler fare l'attore, incantato dalla magia del set. A proposito della sua esperienza nella Serie TV che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, ha raccontato di aver trovato dei colleghi fantastici e, in particolare, di aver legato molto con Claudia Pandolfi.

Damiano Gavino di Un Professore è fidanzato? Le dichiarazioni dell'attore

Nella sua intervista, Gavino ha parlato dei suoi progetti futuri. Spera in una seconda stagione di Un professore e, nel frattempo, continuerà a fare provini. Damiano ha svelato di non essere molto fortunato in amore, senza tuttavia scendere nei particolari. Almeno per il momento, l'attore preferisce concentrarsi sul suo lavoro.