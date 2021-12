Can Yaman continua ad essere al centro del Gossip del momento, dopo il presunto flirt che lo ha visto protagonista con Francesca Chillemi. Nelle scorse settimane, l'ex Miss Italia e l'attore turco che ha conquistato il pubblico italiano, sono stati paparazzati in coppia mentre uscivano dallo stesso appartamento, probabilmente dopo che avevano trascorso la notte insieme. La notizia non è passata inosservata, al punto che, stando ai retroscena riportati sulle pagine della rivista "Nuovo", il compagno dell'attrice non sarebbe affatto contento di questa situazione.

Francesca Chillemi tace su Can ma sarebbe in crisi col compagno

Nel dettaglio, qualche settimana fa Can Yaman è stato paparazzato in compagnia di Francesca Chillemi: i due, sono stati immortalati mentre incappucciati dalla testa ai piedi, uscivano dallo stesso palazzo romano, dove si ipotizzava che avessero trascorso la notte insieme.

Una notizia che non è passata affatto inosservata neppure tra i fan social che seguono l'attore turco, al punto che si è ipotizzato un possibile flirt in corso tra i due attori del momento.

Nonostante i rumor e le indiscrezioni, sia Can che Francesca in queste settimane non hanno mai proferito parola su quanto è successo, preferendo così evitare di alimentare ulteriormente queste voci sul loro conto.

Il retroscena su Can Yaman e Francesca Chillemi dopo il presunto flirt

Ma qual è la verità dei fatti? A riportare un nuovo retroscena su questa situazione, ci ha pensato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il quale lascia intende che tra Francesca Chillemi e il suo compagno, il clima non sarebbe dei migliori e che la "colpa" sarebbe proprio di questo presunto flirt che ci sarebbe stato con Can Yaman.

"Francesca Chillemi: tira una brutta aria con il compagno paperone", scrive il settimanale in copertina postando anche delle foto dell'attrice mentre tiene in braccio la sua bambina e a poca distanza c'è il suo compagno, con un'aria tutt'altro che serena e tranquilla.

"Lui è geloso per il presunto flirt con Can Yaman", scrive ancora la rivista di gossip diretta da Signoretti svelando così questo retroscena sulla coppia.

La coppia Can-Francesca protagonisti di Viola come il mare su Canale 5

Cosa succederà a questo punto? Dopo questi nuovi retroscena, la coppia Can-Francesca farà chiarezza su quanto sarebbe accaduto tra di loro nelle scorse settimane oppure continueranno a perseguire la strada del silenzio assoluto?

In attesa di scoprirlo, i fan attendono con trepidazione la messa in onda di Viola come il mare, la fiction che li vedrà protagonisti nel 2022 in prime time su Canale 5.