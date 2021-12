I concorrenti del Grande Fratello Vip proprio non se lo aspettano di vedere Delia Duran nella casa. Lunedì prossimo, infatti, la modella entrerà ufficialmente a far parte del cast del reality dopo un periodo di quarantena in albergo (lei stessa ha smentito di aver contratto il Covid con una Instagram Stories). Chiacchierando con Davide, Soleil si è interrogata su una strana domanda che le è stata fatta in confessionale: gli autori le hanno fatto notare che Alex era da solo quando si è collegato con loro da casa sua.

La riflessione dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Gli autori del Grande Fratello Vip si stanno preparando a regalare ai telespettatori un colpo di scena senza precedenti: Delia Duran diventerà una concorrente e condividerà la casa con Soleil.

Come riportano i siti di Gossip in queste ore, l'italo-americana ha cominciato a riflettere su una strana situazione dopo che in confessionale le è stata fatta una domanda piuttosto insolita.

"Mi hanno chiesto se non fosse strano che Alex era solo a casa senza di lei. Io ho risposto che non mi interessa, anche perché in diretta non me ne sono neanche accorta", ha detto Sorge in una recente chiacchierata con l'amico Davide.

Dopo che le voci con le quali si confronta quotidianamente le hanno fatto notare che Belli si è collegato con il programma e non ha neppure nominato la moglie, l'influencer ha commentato: "Mi sembra strano che mi abbiano fatto questa domanda.

Perché dovevano farmi notare questo particolare?".

"Potrebbe esserci qualcosa", ha aggiunto la giovane prima che Silvestri le palesasse il suo pensiero a riguardo.

Attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip

Davide ha confermato a Soleil che è stato piuttosto insolito non vedere Delia al fianco di Alex quando si è collegato dalla sua abitazione per un ennesimo confronto.

"Può essere che si è lasciato?", si è chiesto l'attore che per mesi è stato amico e complice di Belli all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Quello che i vipponi non sospettano affatto, è che Duran non era accanto al marito lunedì scorso perché aveva già cominciato il periodo di quarantena che precede il suo ingresso nel cast del reality-show.

Ovviamente, Alex non ha potuto fare spoiler a riguardo e si è limitato a dialogare a distanza sia col conduttore Signorini che con Sorge, alla quale ha rivolto vari messaggi social che neppure lei è ancora riuscita a decifrare.

Il chiarimento della futura inquilina del Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda Delia, nelle ultime ore si è vociferato di un possibile slittamento del suo ingresso nella casa per motivi di salute.

Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato una Instagram Stories per informare i curiosi del fatto che la moglie di Belli non sarebbe entrata al Grande Fratello Vip lunedì 3 gennaio perché positiva al Covid. L'influencer ha aggiunto che il debutto della modella nel reality sarebbe avvenuto solo dopo la sua completa guarigione, ma pare che le cose non stiano davvero così.

In un messaggio che ha caricato sul proprio profilo, la sudamericana ha smentito categoricamente di aver contratto il Coronavirus, e l'ha fatto postando le immagini del risultato dei tamponi ai quali si è sottoposta di recente.

In base a queste informazioni, è confermato che tra pochi giorni Delia diventerà una concorrente ufficiale della sesta edizione del GF Vip. I telespettatori non vedono l'ora di assistere alla reazione di Soleil e del resto del gruppo a questo colpo di scena che nessuno tra le mura di Cinecittà si aspetta nonostante di Alex si continui a parlare anche ad un mese di distanza dalla sua squalifica dal gioco.