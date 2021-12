Can Yaman è sempre il protagonista principale di ogni tipo di Gossip recentemente. L'ultimo riguarda la presunta frequentazione estiva che l'attore turco avrebbe avuto con il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, che è tra gli ultimi entrati al Gfvip. L'esperto di gossip, Alessandro Rosica, che spesso si occupa dell'attore turco, ha detto la sua sul presunto gossip, smentendolo categoricamente.

Il messaggio di una fan ad Alessandro Rosica sul presunto flirt di Can Yaman

Alessandro Rosica, in una storia instagram, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto in direct da una ragazza che gli ha chiesto il suo parere su un recente gossip riguardante Yaman.

Di seguito il testo del messaggio: "Ciao Alessandro, stanno circolando gossip su Urtis e una sua frequentazione estiva maschile. Alcuni velatamente stanno lasciando intendere che sia Can Yaman. Tu che hai sempre portato la verità puoi confermare o smentire questo gossip? O quanto meno dirci se Can potrebbe essere bisessuale a prescindere da questo gossip estivo lanciato da Urtis? Grazie mille, ormai mi fido solo di te. Spero in una tua risposta e ti auguro buona giornata".

La risposta di Rosica sul presunto flirt di Can e Urtis

Alessandro Rosica ha immediatamente smentito i gossip riferiti al presunto flirt tra Can Yaman e Giacomo Urtis: "Smentisco ufficialmente. Siccome conosco bene sia Urtis che la storia in questione e ci metto la faccia.

Hanno solo parlato fuori da un locale e non si sono più rivisti o comunque mai stati insieme. 100% tranquilli". Rosica ne avrebbe parlato già con l'amico Giacomo Urtis, incontrato in vari eventi, il quale gli avrebbe riferito che tra lui e Can Yaman ci sarebbe stato solo "un semplice saluto e chiacchierata in amicizia".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il vecchio amore con Demet Ozdemir

Se con Giacomo Urtis non ci sarebbe stato nulla, sempre secondo Rosica, Can Yaman avrebbe avuto una relazione importante con la collega di set Demet Ozdemir. Secondo l'esperto di gossip, i due avrebbero vissuto una storia d'amore clandestina per due anni, all'oscuro del pubblico per scelta dei manager legata a motivi professionali.

Si sarebbero dunque frequentati fino alla fine del 2020, quando Can Yaman si è trasferito in Italia per motivi lavorativi. Rosica ha definito Yaman e Ozdemir "Le persone giuste nel posto e nel momento sbagliato", ribadendo che attualmente entrambi siano single.

Se sappiamo con certezza che Can Yaman non è più impegnato con Diletta Leotta, secondo Rosica, anche Demet sarebbe in realtà single, fingendo un fidanzamento col cantante Oghuzan Koc solo per business. Yaman e Demet tuttora si seguono sui social, ma per l'esperto di gossip tra loro attualmente ci sarebbe solo qualche timido saluto, pur non essendosi mai dimenticati.