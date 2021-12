Ritorno a Uomini e Donne per Gemma Galgani, che per qualche puntata è stata assente dalla trasmissione ma alla quale ha comunque partecipato collegandosi da casa. Il rientro di Gemma ha suscitato immediatamente le polemiche di Tina, visto che la dama ha accettato di uscire con Leonardo, un affascinante uomo arrivato per conoscerla e che ha sin da subito mostrato un grande interesse nei suoi confronti. Colpo di scena per una delle ultime coppie uscite dallo studio: Antonio Stellacci e Angela Paone hanno deciso di sposarsi. Nelle nuove puntate di U&D non mancheranno novità anche per il trono dei giovani: sui social e sui siti di gossip non si fa altro che parlare della scelta di Andrea Nicole, decisamente sopra le righe e che ha sollevato un vespaio di critiche.

Uomini e Donne: Gemma volta pagina con Leonardo

Gemma non ha passato un periodo semplice: dopo aver ricevuto una cocente delusione con Costabile, è stata assente dallo studio per qualche settimana. Inoltre, Giorgio è tornato a parlare di lei e della sua ostinazione a non voler lasciare o studio di Uomini e donne. A risollevarle il morale ci ha pensato Leonardo, un nuovo cavaliere che ha dimostrato subito un grande interesse nei suoi confronti, tanto da programmare un'uscita con lei: sarà la volta buona?

Antonio e Angela di Uomini e Donne hanno deciso di sposarsi

Intanto, nozze in arrivo per due ex protagonisti molto amati. Si tratta di Antonio Stellacci e Angela Paone. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e, sin dalla prima uscita, hanno capito di non poter fare a meno l'uno dell'altra.

Quasi immediata la convivenza e poi la decisione di sposarsi. La notizia ha fatto commuovere anche Gianni Sperti, che aveva creduto al loro amore fin dall'inizio. Angela e Antonio si sposano il 17 dicembre dopo soli tre mesi di fidanzamento. Una scelta che piace molto ai fan della trasmissione, felici di vedere storie vere e a lieto fine.

Andrea Nicole sceglie Ciprian senza dire niente alla redazione

Nelle puntate di Uomini e Donne che verranno trasmesse nei prossimi giorni su Canale 5, si verrà finalmente a conoscenza di tutti i dettagli della scelta di Andrea Nicole: la tronista ha trascorso la notte con Ciprian per poi sceglierlo fuori dalla trasmissione senza dire nulla alla redazione.

La Tronista, che si presenterà comunque in studio per ammettere di aver mentito e di aver fatto di testa sua, verrà sommersa di critiche anche da parte di Gianni Sperti, che non nasconderà la sua delusione per quanto successo. Nicole si scuserà e scoppierà in lacrime, forse pentita di non aver scelto Ciprian seguendo il regolamento previsto da Uomini e Donne.