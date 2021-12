Miriana Trevisan è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo rapporto - ormai concluso - con Nicola Pisu è stato uno degli argomenti più chiacchierati del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. La soubrette ha terminato il "flirt passeggero" con il 32enne e nell'ultimo periodo si è avvicinata al nuovo inquilino Biagio D'Anelli. Intanto Miriana ha confessato a Giacomo Urtis qualcosa riguardante il suo legame con il figlio della patron di Miss Italia.

Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan complici

Miriana Trevisan è fra le concorrenti che si sta mettendo in evidenza al GF Vip 6. Il tema riguardante il rapporto con Nicola Pisu ha tenuto banco fino alla sua conclusione, infatti la soubrette, dopo aver deciso di chiarire di avvertire soltanto un'attrazione fisica per il 32enne, ha dovuto gestire i sentimenti del figlio della patron di Miss Italia e non sono venute a mancare le accuse in cui l'è stato detto di approfittare dell'ingenuità.

Il discorso potrebbe dirsi ormai concluso, visto che Nicola è stato eliminato dal reality show, ma da qualche giorno, però, sembra che un nuovo concorrente del programma, Biagio D'Anelli, abbia destato l'interesse di Miriana Trevisan.

I due gieffini appaiono sempre più complici e vicini, nonostante lui sottolinei di avere una fidanzata che lo attende fuori dalla casa. Il legame che sta nascendo con la showgirl, però, potrebbe finire con il rimescolare la questione. D'Anelli infatti ha fatto notare una cosa: con Nicola la donna aveva deciso di non condividere il letto, mentre con lui sarebbe propensa-

La rilevazione di Miriana Trevisan

"Lui era preso e non volevo" ha affermato Miriana Trevisan, in riferimento a Nicola Pisu, in una chiacchierata in sauna con Giacomo Urtis, aggiungendo: "Pensi che non ho desideri, bisogni?

Allora lasciavo andare quella cosa, non eravamo alla pari e infatti, avevo ragione perché lui stava soffrendo". Compiendo un paragone con Biagio D'Anelli, la showgirl ha sottolineato che quest'ultimo è più adulto di Nicola Pisu e non aveva intenzione di passare la notte con lui perché non volevano fidanzarsi. Secondo la gieffina non era giusto e per evitare di dormire con Nicola condivideva il letto con Jo Squillo. Se Nicola era molto preso da Miriana, la soubrette, al contrario ha evidenziato di aver avvertito soltanto attrazione fisica, aggiungendo però di aver intenzione di dormire con D'Anelli.