Jessica continua a provocare all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, inconsapevole del bacio che c'è stato tra Sophie e Alessandro, si è cimentata in un balletto provocante che ha avuto come protagonista proprio l'ex corteggiatore di Uomini e donne. In occasione del suo compleanno, Jessica si è scatenata più del dovuto ed ha provato a far breccia nel cuore del ragazzo, scatenando però la gelosia di Sophie Codegoni, che non ha nascosto di non aver gradito alcuni atteggiamenti da parte della giovane principessina verso Basciano, come quando gli ha leccato lo champagne sul petto.

Jessica provoca Alessandro nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, durante la serata di Santo Stefano, i concorrenti del GF Vip si sono ritrovati a festeggiare il compleanno della principessina Jessica, la quale ha scelto di scatenarsi e di cimentarsi in un balletto provocante che ha avuto come protagonista il giovane Alessandro Basciano.

La principessina, in queste settimane, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del ragazzo anche se non è al corrente dell'evolversi della situazione nella casa di Cinecittà.

Tra Sophie e Alessandro, infatti, in questi giorni c'è stato un bacio rubato in magazzino, sinonimo del netto avvicinamento che c'è stato tra i due ragazzi, sebbene la ragazza avesse promesso a Jessica di farsi da parte e di non volersi intromettere nel loro rapporto.

Sta di fatto che, approfittando della sua festa di compleanno, Jessica ha provato ad alzare un po' l'asticella con Alessandro.

Alessandro messo in imbarazzo da Jessica

La principessina, prima si è cimentata nell'esecuzione di un balletto decisamente provocante e seducente per Alessandro, dopodiché si è messa a leccare i pettorali del ragazzo, per bere lo champagne che era stato versato sul suo corpo.

Una scena che, in parte, ha un po' imbarazzato il giovane Alessandro il quale non ha nascosto di essersi sentito in difficoltà per la situazione che si era venuta a creare nella casa del GF Vip.

Immediata anche la reazione di Sophie Codegoni che, subito dopo tale scena, non ha risparmiato delle frecciatine dimostrando di non aver gradito il modo di fare della principessina nei confronti di Alessandro.

Sophie e la scenata di gelosia ad Alessandro

"Quindi Jessica ti ha leccato lo champagne sui pettorali...eri tutto rosso!", ha esclamato Sophie quasi infastidita da quanto fosse accaduto nella casa di Cinecittà.

Sophie palesemente stra gelosa conferma che ha spruzzato lo champagne per cattiveria e Soleil aveva capito tutto ✈️ #gfvip pic.twitter.com/sqneTYz0cy — vuoi farla (@ingelosirla) December 27, 2021

"Si, mi ha leccato lo champagne. Tu lo sai che a me non piacciono queste cose. Non mi è piaciuto", ha subito esclamato Alessandro Basciano confermando così il suo scarso interesse nei confronti della principessina protagonista di questo GF Vip.