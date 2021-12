A Ballando con le Stelle Morgan è stato protagonista di un percorso in crescendo concluso sul terzo gradino del podio in coppia con Alessandra Tripoli. Nel corso dell'ultimo atto del programma divulgatore apprezzato da Milly Carlucci il cantante, nonostante un'ultima performance, è stato costretto a cedere il passo ad Arisa , premiata dai giudici e dal pubblico. L'artista lucana, in gara con il ballerino Vito Coppola , ha poi vinto il talent superando nello scontro finale Bianca Gascoigne ed un commosso Vito Di Pasquale che, dopo 16 anni, ha dato addio alla trasmissione di Rai 1.

Pur riconoscendo i meriti dei rivali, Morgan non è riuscito a trattenere la sua rabbia nei confronti di Selvaggia Lucarelli e Mariotto .

"Non avete la minima capacità di valutare un'esibizione, due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati" - ha affermato il musicista che ha rincarato la dose accusando la giornalista e lo stilista di "rubare lo stipendio". Milly Carlucci ha provato a frenare il 48enne evidenziando l'ottimo percorso fatto a Ballando durante il quale è riuscito a mettere in mostra il suo estro. Non è tardata ad arrivare la replica di Selvaggia Lucarelli che su Twitter ha cinguettato: "Sono contenta di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione".

Sono felice di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione. 🚀 #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 18, 2021

Morgan viene eliminato da Arisa e perde le staffe contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto

La finalissima di Ballando con le stelle di sabato 18 dicembre è stata caratterizzata dal pesante j'accuse di Morgan nei confronti di Mariotto e Selvaggia Lucarelli dopo essere stato eliminato da Arisa ad un passo dal duello decisivo per la vittoria del talento condotto da Milly Carlucci.

Il cantante era stato già protagonista di uno scontro al vetriolo con la giornalista alcune settimane fa. Uno scontro pesante aveva spinto il giudice del programma televisivo di Rai 1 a non commentare più le performance del musicista limitandosi al voto con la paletta.

Tensioni e veleni che sono riemersi nel corso dell'ultimo atto di Ballando con le stelle con Morgan che ha definito Selvaggia e lo stilista incapaci di giudicare una performance di ballo .

"Siete anti artistici ed è perfettamente inutile che fate le faccette" - ha aggiunto l'artista trattenuto a stento da Milly Carlucci ed Alessandra Tripoli. "Se fosse stato per loro qui non avrei potuto fare delle opere d'arte. Devo ringraziare altri se le ho fatte" - ha aggiunto il fondatore dei Bluvertigo.

Il cantante su Instagram: 'Occupano impropriamente un posto di lavoro prestigioso'

Al termine dell'ultima puntata di Ballando con le stelle lo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli si è trasferito sui social con il che ha rincata la dose con un post pubblicato su Instagram: "Personaggi discutibili come Selvaggia Lucarelli e Mariotto a mio parere impropriamente un posto di lavoro retribuzione ed esclusivo sia in termini di visibilità e potere" - ha scritto il cantante accusando i giudici di non "avere la minima competenza" e di abusare del loro ruolo.

"Li ho criticati e contestati perché pago il canone Rai ed esigo la competenza" - ha aggiunto precisando che il suo giudizio non era collegato al voto che l'ha estromesso dal duello per la vittoria del talent. La giornalista ha replicato su Twitter: " Contenta di essermi sottratta a questo gioco" - ha cinguettato su Twitter.