La 16esima edizione di Ballando con le stelle, il fortunato dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, è ad un passo dal decretare la coppia vincitrice. Il prossimo sabato 18 dicembre andrà infatti in onda l'ultima puntata. Tutta la squadra che lavora dietro al programma, magistralmente coordinata dalla Carlucci, è all'opera per mettere su una finalissima degna di questo nome del programma che quest'anno in termini di numeri e di share ha superato anche quelli della scorsa stagione.

Ospiti d'eccezione

Anche la 16^ edizione di Ballando con le Stelle sta dunque volgendo al termine.

Nella finale di sabato sono previsti due grandi nomi come super ospiti. Uno è Alberto Angela, grande pilastro di Rai1. L'apprezzatissimo conduttore e divulgatore scientifico sarà presente nel programma per lanciare il suo ritorno in tv che avverrà proprio dopo qualche giorno, ovvero nella serata del 25 dicembre con 'Stanotte a Napoli'. Il programma rappresenterà un viaggio vero e proprio all'interno della città partenopea. Un appuntamento da non perdere.

L'altro ospite è Red Canzian, il quale sarà presente insieme ai ballerini del musical da lui scritto “Casanova opera pop”. Il tour di questo lavoro ideato dal componente dei Pooh inizierà da Venezia, con una prima assoluta al Teatro Malibran, il prossimo 21 gennaio e continuerà sino al 13 marzo passando per diverse città italiane.

Le coppie finaliste

A contendersi l’ambita coppa della 16^ stagione di Ballando con le stelle sono sei coppie. E sono quelle formate da: Arisa e Vito Coppola, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Bianca Gascoigne e Simone di Pasquale (quest’ultima ha vinto l'ultimo ballottaggio che c'è stato nella semifinale).

Visto il periodo, la puntata della finale non potrà che aprirsi con una manche a tema natalizio.

Ultima puntata Ballando con le stelle

C'è molta attesa in vista della finale di questa appassionante edizione del programma diretto da Milly Carlucci. Non solo per scoprire finalmente quella che sarà la coppia di ballo trionfante, ma anche perché con molta probabilità sarà l'ultima puntata del ballerino professionista Simone Di Pasquale, parte integrante del programma sin dalla prima stagione.

E' stato il ballerino stesso ad annunciarlo nella puntata della semifinale: "dopo 16 anni ho fatto il mio tempo". E nella puntata di domenica scorsa nel programma di Mara Venier ha aggiunto di non avere "quella sfrontatezza del 21enne che entra in pista e vuole spaccare tutto, ho un altro tipo di approccio, più posato e razionale”.

L'appuntamento per la finale è dunque per sabato 18 alle ore 20:35. Che vinca il migliore.